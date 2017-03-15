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Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Воткинске

15 марта
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Cdzlvdxxzczot oiyewd5 Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Воткинске

11 марта в Воткинске прошел Фестиваль скандинавской ходьбы. Фестиваль стал настоящим праздником здоровья, общения и добрососедства. Ижевск, Сарапул, Пермь, Москва и даже Украина - вот география участников первого по настоящему массового состязания по скандинавской ходьбе на родине Чайковского, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Победителей фестиваля приветствовали министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Игорь Краснов и члены Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии.

Главный гость фестиваль - опытный тренер из Москвы Ольга Крупенина отметила, что в Удмуртии хоть и молодая, но одна из самых активных и перспективных федераций в стране. Уже этим летом команда активистов готовится провести открытый фестиваль международного уровня.

Приятные и полезные подарки достались участникам в каждой возрастной группе.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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