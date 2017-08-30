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Фестиваль Роснефть-классов

29 августа
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Корпоративная программа воспитания будущих нефтяников реализуется в 50 городах и поселках России, в том числе в Удмуртии

%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c Фестиваль Роснефть-классов

Свое десятилетие отметили Роснефть-классы в Удмуртии. Посвященный этому событию фестиваль состоялся 16 августа в городе Воткинске.

Первый Роснефть-класс был открыт в Удмуртии именно в Воткинске в школе № 12 имени академика В.И. Кудинова. Роснефть-классы помогают воспитать будущих нефтяников уже со школьной скамьи. В рамках корпоративной программы ученики углубленно изучают математику, химию, физику, а также основы нефтегазового дела, участвуют в научных конференциях и тренингах, посещают месторождения и нефтяные вузы.

За время работы корпоративной программы НК «Роснефть» «Школа-вуз-предприятие» в Удмуртии было подготовлено 24 выпуска, обучено более 500 ребят, из них 96 медалистов. Большинство выпускников поступают в вузы на нефтяные и смежные специальности. Фестиваль собрал вместе руководство и молодых специалистов ОАО «Удмуртнефть», преподавателей, выпускников и учащихся профильных классов. Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал вручил благодарности и почетные грамоты руководителям и педагогам школ и поблагодарил преподавательский состав за огромный вклад в воспитание высококвалифицированных кадров для компании. «Ваш неоценимый вклад в развитие предприятия вернется сторицей», – подчеркнул он.

Завершилось мероприятие командообразующим тренингом, в котором приняли участие сегодняшние ученики Роснефть-классов, выпускники и уже работающие в «Удмуртнефти» молодые специалисты. Вместе они выполняли различные задания, соревновались в смекалке, находчивости, быстроте и ловкости.

Корпоративная программа успешно реализуется в 50 городах и поселках России, где действуют 105 Роснефть-классов. 7 из них – в Удмуртии: в городах Ижевск, Воткинск, Сарапул, а также в поселке Игра. В них обучается более 160 детей. Наиболее успешные студенты из числа выпускников профильных классов, а также лучшие студенты, прошедшие практику и стажировку в компании, приглашаются для трудоустройства на предприятия НК «Роснефть».

Мнение

Ренат Зиганшин, технолог цеха по добыче нефти и газа № 10 ОАО «Удмуртнефть», выпускник Роснефть-класса:

– Я мечтал стать нефтяником с самого детства. Когда представилась возможность поступить в Роснефть-класс, решил не упускать ее. Затем на нефтяном факультете я убедился в том, что сделал правильный выбор. Сегодня работа в «Удмуртнефти» приносит мне радость, каждый день я выполняю новые задачи, ищу оригинальные нестандартные решения, внося свой вклад в развитие предприятия.

Важно

Роснефть-классы в Удмуртии открыты в: • экономико-математическом лицее №29, г. Ижевск • школе №4, п. Игра • школе №12, г. Воткинск • школе №7, г. Сарапул

Гузель Максимова

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