Визит. Лыжные гонки в приоритете В Ижевске 17 апреля побывала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе – президент Федерации лыж...

5-й этап III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдет в городе Сарапул 22 апреля Организаторы приглашают жителей республики принять участие в бесплатных личных и командных стартах, к...

В Ижевске состоялось открытие Командного Кубка России по боксу среди мужчин С 17 по 21 апреля в ижевском ледовом дворце «Молодёжный» будет проходить Командный кубок России по б...