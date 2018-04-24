В пятом этапе III Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Сарапуле приняли участие около 300 спортсменов из всех районов и городов Удмуртии. Открыл мероприятие вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Михаил Пасынков. В своем мастер-классе он рассказал, как правильно ходить с палками, какие они должны быть и как добиться наилучших результатов, занимаясь скандинавской ходьбой.
В программе соревнований – спортивные дистанции на 5 и 10 км, а также массовый старт на 800 метров, лотерея с ценными призами, детские аттракционы и работа полевой кухни.
Открыл спортивную программу массовый старт, в нем принял участие и председатель городской Думы Сергей Смоляков и депутат Елена Бекишева. Глава города Александр Ессен преодолел спортивную дистанцию в пять километров. Он отметил: «Это самый простой вид активности, с которого человек может войти в занятия физкультурой. Здесь нагрузки достаточно умеренные, и ты сам регулируешь насколько, ты сегодня готов нагрузить свой организм. Я сам переходил с игровых видов спорта на циклические, сейчас ориентируюсь на бег, именно через скандинавскую ходьбу, и она мне очень помогла привести себя в форму и подготовиться к нагрузке беговой».
Трасса фестиваля это не однообразное покрытие, а круги протяженностью 2,5 км, 400 метров из которых проходят по брусчатке, остальное расстояние по гравию. Как отметили участники фестиваля, трасса отличная, а ветреная погода в день проведения лишь добавила азарта спортсменам.
На всех дистанциях и во всех возрастных категориях хорошо показали себя сарапульские спортсмены.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.