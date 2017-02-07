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Фестиваль народов общежитий пройдет в ИжГТУ

7 февраля
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02 Фестиваль народов общежитий пройдет в ИжГТУ

С 9 февраля по 6 марта в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова пройдет традиционный фестиваль народов общежитий. В этом году фестиваль посвящается 65-летию ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и будет проходить под названием «С юбилеем, любимый Механ!», сообщает пресс-служба вуза.

Участников фестиваля – студентов, проживающих в общежитиях ИжГТУ, – ожидают соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, турниры по троеборью, а также творческие конкурсы – на лучший видеоролик и капустник «Студенческий привет ИжГТУ», которым завершится фестиваль.

Торжественное открытие фестиваля народов общежитий ИжГТУ состоится 9 февраля. Студенческие команды общежитий примут участие в конкурсе «Лучшая презентация команды общежития», покажут свои творческие выступления, адресованные любимому вузу, а затем начнется турнир по волейболу среди мужских команд общежитий.

Подведение итогов фестиваля, награждение команд и творческий капустник состоятся 6 марта в студенческом центре «Интеграл».

Программа фестиваля опубликована на сайте ИжГТУ.

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Метки: Фестиваль народов общежитий ИжГТУ

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