Сделать место лучше
В эти дни выставка монтируется на неожиданной для ижевской публики площадке: в жилом комплексе «Колизей». Судя по всему, она откроет горожанам не только современных художников из разных регионов страны от Калининграда до Владивостока, но и новое пространство (в Европе и Америке выставки в крупных жилых комплексах – дело обычное, и открыты они не только их жильцам, но всем желающим, для нас же это пока эксперимент, расширяющий представление о взаимодействии людей и городской среды).
Живопись. Графика – «аналоговая» и цифровая. Фотографии. Инсталляции. Арт–объекты. Острая социальная тематика и погружение в личный, интимный мир человека. На первый взгляд «Трагедия в углу» кажется самым пёстрым вернисажем современного искусства, какой только можно вообразить. Автор проекта, художник, арт–критик и куратор Диана Мачулина (Москва) объясняет, что весь этот немыслимый объём, это многообразие тем и авторских голосов и есть все мы.
– В альманахе «Трагедия в углу» подшиты друг к другу разноцветными тетрадками более дюжины российских городов и десятки художников. Ижевск представлен Сергеем Орловым, Энвилем Касимовым, Ярославом Троянским, Максом Верёвкиным, Евгенией Мальцевой, микро–арт–группой «Устинов», Томск – Александром Шабуровым (участником известной творческой группы «Синие носы»)… Как формировались те углы, из которых в итоге сложился многоугольник проекта?
– Художники сегодня свободны в выборе средств выразительности и возможности выстраивать свой путь. Все представленные в проекте художники не поехали в Москву, чтобы делать там карьеру, а остались на своих родных территориях, хотя понятно, что заниматься собственным продвижением легче там, где для этого существует вся инфраструктура – галереи, фестивали, менеджеры культуры, профильные издания, журналисты и так далее. Но настоящий героизм в том, чтобы не бежать туда, где лучше и сытнее, а остаться там, где не очень хорошо, но это твоё родное место, и ты своими усилиями можешь сделать его лучше. Вот таких художников и представляет проект «Трагедия в углу».
Регионы – это сила
– Это проект о полифоничности и важности России за пределами МКАД?
– Регионы – это в самом деле сила. Например, Уральская биеннале стала лучшей в России, она интереснее и сильнее московской. Это не шутка. А что касается «Трагедии в углу» – мне хотелось создать утопию, где каждый будет говорить на своём языке, не перестраивая себя под универсальный язык, и при этом будет понят другими и будет интересен другим. Все останутся самими собой и при этом будут вместе.
– Как в сотканном по переплёту наподобие бабушкиного коврика альманахе.
– Не хотелось делать очередную обычную книжку. Наша задача была – сделать рассказ о художниках из регионов живым, увлекательным. Чтобы вид издания был метафоричным, чтобы художникам были посвящены не академические статьи, через которые сможет продраться только искусствовед, а захватывающий рассказ, читающийся не хуже бестселлера. Ижевская глава – это весёлый застольный разговор, в Воронеже художники написали главу для несуществующего учебника по современному искусству, не одобренного министерством культуры.
– В ижевской главе есть рассказ о выставке, объекты которой были не рекомендованы к показу бывшей тогда министром культуры Анеттой Петровной Сидоровой, и каждая такая работа была закрыта занавеской с соответствующим уведомлением.
– Да, и таких вроде бы случайных (но не случайных на самом деле) перекличек в проекте довольно много. Кроме того, выставка выстроена не по географии, а по сквозным темам – а для многих городов они если не одни и те же, то похожие. Во многих регионах тревожащей художников остаётся тема отсутствия социальных лифтов и тема дистанции между поколениями, когда молодые люди сознательно не хотят вписываться в мир ценностей взрослых, не хотят прогибаться, отказываться от собственных убеждений.
Для ряда городов (таких как Нижний Новгород, Ижевск, Саратов) актуальна тема преодоления закрытости. Ижевск и Удмуртия относятся к городам, где существовали закрытые производства. В советскую эпоху на этих территориях старались выстраивать такую культурную ситуацию, чтобы города оставались как бы незаметными, неинтересными, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания. Это продолжалось десятилетиями. Своего зрителя в таких городах тоже не воспитывали – для этого не было питательной культурной среды. Поэтому в тот момент, когда в 1990–х «всё стало можно», массовый зритель здесь оказался не готов к современному искусству. Актуальное искусство здесь всё ещё вынуждено доказывать свою состоятельность, сталкиваясь с неприятием широкой аудитории. Оно всё ещё – андеграунд, искусство для врубающихся. При этом в Ижевске есть отдельные энтузиасты, которые годами развивают актуальное искусство, делают проекты, выставки, создают свои произведения искусства. Так что несмотря на отсутствие государственного Центра современного искусства, здесь продолжается интересная творческая жизнь, происходят отличные культурные события. Я была в Ижевске на «Творческой даче» и могу сказать, что это явление мирового уровня, – это правдивое, подлинное место, которое художники сделали своими силами, по личной инициативе. При этом джентрификация, демилитаризация всё–таки происходит: здание военного склада, Арсенала, в Ижевске уже давно отдано музею.
То, что по–настоящему близко
– Сейчас благодаря Интернету художник в любой точке мира может наблюдать за тем, что делают современные художники в Европе, в США, в Азии, где угодно. Как в этой ситуации проявляется влияние его родной территории?
– В том–то и дело, что доступна любая информация, художник полностью свободен в выборе тем для рефлексий. И вот в этой ситуации свободы он начинает работать с темами, которые по–настоящему близки ему, потому что затрагивают его повседневную жизнь, существуют вокруг него. Яснее проявляются темы, которые концентрируются именно в определённом месте. Кавказские города пытаются с помощью искусства справиться с невероятным грузом горя, травм, которые постигают регион одна за другой уже много лет. Сибирь – это огромный юмор (арт–группа «Синие носы» – характерный представитель этого менталитета). В ижевском искусстве много мистического, шаманского, ритуального. Художники работают с темами смерти, потустороннего, запредельного. Это касается не только представителей более старшего поколения – Касимова и Орлова, которые даже входили в арт–группу с названием «Танатос», но и нынешних молодых. Искусство Евгении Мальцевой тоже ритуально по своей сути. Даже из работ «Города Устинова», которые, на первый взгляд, совсем не про это, вырастает эта мистика, потому что у них тоже есть это кропотливое собирание аутентичных предметов с историей (кусочков одежды, отстрелянных гильз, ракушек с Ижевского пруда), неспешное, затаённое, как ритуал.
Надо же, в каком интересном месте мы живём
– В углу есть одна очевидная беда – разобщённость с другими. Теми, кто тоже сидит по своим углам. Подобными проектами вы как куратор и художники сшиваете пространство, находя поводы для территорий объединиться?
– Мы говорим о том, что трагедия в углу на самом деле – не трагедия. Мы находим способы, как её преодолеть. У самого слова угол можно найти и абсолютно положительные смыслы. Иконы в русском доме всегда висели в красном углу. Само выражение «трагедия в углу» – это цитата из «Евгения Онегина», и за этим открывается основа русской жизни – уехать из шумной столицы в усадьбу, стать ближе к природе и к самому себе, выйти из суеты и начать просто работать, заниматься созерцанием, осмыслением, творчеством. Сколько великой русской литературы написано именно в усадьбах, в провинции, в тихом уголке! Иногда художнику нужно удалиться в добровольное отшельничество, побыть с собой наедине, чтобы вырастить внутри себя что–то ценное. Об этом же, кстати, говорит отобранный для проекта «Трагедия в углу» проект ижевской микро–арт–группы «Город Устинов», в котором использованы ракушки с берега Ижевского пруда. Нужно увидеть их с определённого ракурса, чтобы обнаружить внутри них «жемчужины».
– Что может эта выставка дать городу?
– Мы выбирали работы, которые связаны с узнаваемыми явлениями и темами, но представляют их в неожиданном виде: нам было важно, чтобы это была не герметичная выставка, интересная небольшому арт–сообществу, а понятная и интересная вполне широкой аудитории. Нам хотелось, чтобы выставка давала вдохновение: чтобы люди думали: «Надо же, в каком интересном месте мы живём!». Чтобы люди, которые не вовлечены в современное искусство, поверили в него и поверили ему.
P.S. Выставка «Трагедия в углу» (18+) откроется в жилом комплексе «Колизей» 26 октября.
Проект «Трагедия в углу» представляет не только российские регионы друг другу, но и все их – остальному миру. Для этого рассказы художников о развитии современного искусства в их городах, вошедшие в альманах, были переведены на английский язык. Большую часть переводов выполнил Денис Слащёв, который живёт и работает в Ижевске и переезжать никуда не собирается.
Фото Сергей РОГОЗИН
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