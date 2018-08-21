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Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» пройдёт в Ижевске

17 августа
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Региональный этап всероссийского фестиваля фермерской еды «СВОЁ» пройдёт в парке им. Кирова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, мероприятие состоится 25-26 августа.

Img 0060 Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» пройдёт в Ижевске

Более 100 фермеров Удмуртии, Башкортостана, Кировской области и Пермского края примут участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. Гости фестиваля смогут найти на прилавках мясную и молочную продукции, сыры, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, мёд. Кроме ярмарки фермерской продукции, в программе фестиваля – выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов. Фестиваль будет работать с 10.00 до 20.00 часов.

Справка «УП»:

Впервые фестиваль «СВОЁ» прошёл в 2017 году в подмосковной усадьбе «Архангельское». Продукцию на нём представили более 100 фермеров, посетили мероприятие свыше 45 тыс. человек. В этом году фестиваль начался 18-19 августа в Туле, после Ижевска он переместится в Великий Новгород (8-9 сентября). Завершится фестивальный сезон 22-23 сентября в Москве.

Фото пресс-службы Главы и Правительства УР

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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