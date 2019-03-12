Главная » Общество » Фермеры республики готовят гастрономический праздник

Фермеры республики готовят гастрономический праздник

11 марта
0

16 и 17 марта в Ижевске пройдет выставка-ярмарка фермерской продукции «Всё своё».

%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0 Фермеры республики готовят гастрономический праздник

В комфортабельном мобильном павильоне на Центральной площади столицы свою продукцию представят фермеры районов Удмуртии. Среди них небольшие частные хозяйства и известные производители региона. На ярмарочных прилавках будет представлена оригинальная, экологически чистая продукция: молочные продукты, сыры, колбасные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, рыба, свежие овощи, натуральный мед и многое другое. Продукцию удмуртских производителей дополнят продовольственные и непродовольственные товары предприятий из регионов России.

Выставка-ярмарка фермерской продукции в формате «торговые ряды без снега и дождя» пройдет в Ижевске во второй раз. Здесь каждый сможет в удобной обстановке познакомиться с новыми именами производителей республики, открыть для себя новые вкусы, попробовать и купить продукты под брендом «Сделано в Удмуртии».

Фото: pp-udmurt.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником»
11 марта
**Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...
Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия
11 марта
**Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...
Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка
11 марта
**Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...
В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии
11 марта
**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо