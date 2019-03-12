В комфортабельном мобильном павильоне на Центральной площади столицы свою продукцию представят фермеры районов Удмуртии. Среди них небольшие частные хозяйства и известные производители региона. На ярмарочных прилавках будет представлена оригинальная, экологически чистая продукция: молочные продукты, сыры, колбасные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, рыба, свежие овощи, натуральный мед и многое другое. Продукцию удмуртских производителей дополнят продовольственные и непродовольственные товары предприятий из регионов России.
Выставка-ярмарка фермерской продукции в формате «торговые ряды без снега и дождя» пройдет в Ижевске во второй раз. Здесь каждый сможет в удобной обстановке познакомиться с новыми именами производителей республики, открыть для себя новые вкусы, попробовать и купить продукты под брендом «Сделано в Удмуртии».
Фото: pp-udmurt.ru
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