Нынче празднование Всероссийского дня фермера в Удмуртии проходило на Шарканской земле в усадьбе Тол Бабая. Традиция отмечать этот праздник в России берет начало в 2006 году, когда в рамках проведения Шестого всероссийского чемпионата по пахоте в Башкортостане отпраздновали и День фермера.
– Уже стало традицией отмечать день фермера в канун празднования Крещения Руси в разных районах республики, - сказал, открывая торжества, председатель Некоммерческого партнерства крестьянских фермеских хозяйств, кооперативов и личных подворий Удмуртии Михаил Лебедев. - Сегодня мы на гостеприимной Шарканской земле, где собрались самые активные, неравнодушные, трудолюбивые крестьяне нашей республики. В 2017 году в Москве прошел очередной XXVIII съезд фермеров. На нем наши коллеги из Шарканского и Граховского районов удостоены званий «Заслуженный фермер России». Выражаем большую благодарность руководству нашего региона по поводу реализации фермерских программ «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы». Сейчас работает новая программа «Гранты на развитие кооперации». Программы работают, и они востребованы. Благодаря им молодежь остается на селе, сохраняются деревни, развиваются сельские территории. Надеемся на дальнейшее увеличение финансирования этих программ.
По словам Михаила Викторовича, сегодня перед крестьянами стоит задача объединить усилия для решения проблем, связанных с переработкой продукции, созданием инфраструктуры хранения и сбыта производимой сельскохозяйственной продукции, для чего необходимо развивать кооперацию.
– Чтобы малый бизнес на селе эффективно развивался, необходимо, как это сделано во всем мире, создать мощную кооперативную инфраструктуру, обслуживающую этот слой аграрной экономики, позволяющую сохранить переработанную продукцию, дотянуться до рынков сбыта и господдержки. А также до заемных средств. Наша цель – совместно с руководством республики решить поставленную задачу, - заметил Михаил Лебедев.
С приветственным словом выступил и глава муниципального образования «Шарканский район» Василий Муклин. Он отметил, что в районе достаточно серьезно развито фермерское движение.
– Вы побывали у Николая Ивановича Собина. Посмотрели, как работает его хозяйство. Сегодня он лидер в фермерском движении нашей республики, - сказал Василий Муклин. - Кроме него, у нас и очень серьезные молодые ребята занимаются фермерским хозяйством. Есть и настоящие фермерские династии. Например, Николай Геннадьевич Широбоков. Его дети еще учатся, но они всей семьей работают на этом поприще. Ну и, наверное, самый уже опытный Валентин Кузьмич Леконцев, который возглавляет свое хозяйство Кузьмичево и недавно отметил юбилей.
Имя Николая Собина на празднике звучало неоднократно.
– В 1998 году, когда Николай Иванович Собин начинал работу, - отметил Александр Прохоров, экс-глава Шарканского района, а ныне исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия, а у него было 72 гектара земли, реконструированный из молочной фермы свинарник, и пара-тройка тракторов возрастом старше Николая Ивановича. Сегодня у него современное сельскохозяйственное предприятие, которое является одним из самых производительных не только для агропромышленного комплекса, и не только для Удмуртии. По прошлому году производительность на одного работника составила 3,5 миллиона рублей.
Лучшие фермеры Удмуртии были удостоены почетных грамот Государственного Совета и Правительства Удмуртской Республики, Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов России, а фермер Граховского района Михаил Леонидович Бурлаков и шарканский фермер Валентин Кузьмич Леконцев были награждены медалью «Заслуженный фермер России».
Эстафету проведения Дня фермера в Удмуртии, а также стяг Некоммерческого партнерства крестьянских фермерских хозяйств, кооперативов и личных подворий Удмуртии Шарканский район передал соседям. День фермера - 2018 состоится летом следующего года в Воткинском районе Удмуртии.
Фермерство в Удмуртии сегодня
Почти 1407 крестьянских фермерских хозяйств
133 тысячи гектаров земли закреплено за фермерами
12,8% от общей посевной площади республики обрабатывают фермеры.
550 фермерских хозяйств реально работают и при этом обеспечивают весомый вклад в совокупный валовый продукт агропромышленного комплекса региона.
Источник: Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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