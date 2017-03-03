1078 удмуртских фермеров обязаны отчитаться перед ПФР о том, как они заботились о своей будущей пенсии и пенсиях наемных работников в 2016 году.
По состоянию на 17.02.2017 г. (за 7 рабочих дней до окончания кампании), по данным регионального Отделения ПФР по Удмуртской Республике, отчиталось лишь 609 (или 56,5%) глав крестьянских хозяйств.
Напомним, что от сдачи отчетности освобождены только индивидуальные предприниматели, а главы крестьянских хозяйств обязаны сдавать документы один раз в год и последний день представления отчетности в территориальные органы ПФР республики в этом году приходится на 28 февраля. Главы КФХ отчетность за 2016 год представляют по форме РСВ-2.
В случае прекращения деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства до конца расчетного периода расчет по форме РСВ-2 в ПФР необходимо будет представить в 12-дневный срок с даты государственной регистрации прекращения деятельности физическим лицом в качестве главы КФХ.
Расчет представляется за период с начала текущего года по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом данной деятельности включительно. Сама сумма страховых взносов, в соответствии с вышеуказанным расчетом, подлежит уплате главами КФХ не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения их деятельности включительно.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике просит глав КФХ не подвергать себя штрафным санкциям и поторопиться с отчетностью, особенно глав КФХ Балезинского, Игринского и Завьяловского районов республики, где отчиталось соответственно только 6%, 9% и 24%.
Фото: gazeta-zarya.ru
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