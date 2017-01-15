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Фермер Павел Петров: «Что дороже родной земли?»

14 января
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Фермер Павел Петров из Кизнерского района уверен, что дети пойдут по его стопам.

Aeah17icvmy Фермер Павел Петров: «Что дороже родной земли?»

Судьбу, действительно, не обманешь. Какими путями пришлось пройти Павлу Михайловичу Петрову, чтобы понять, что он по натуре - житель сельский, даже нет, крестьянин (любит он это слово), знает, пожалуй, лишь он сам. Все его предки работали на земле. Прадед, зажиточный кулак и настоящий хозяин земли - Павел Михайлович, впоследствии раскулаченный и расстрелянный; дед - умелый кузнец Семен Павлович; отец - фермер Михаил Семенович. Впрочем, про родителя, которого совсем недавно из жизни унесла тяжелая болезнь, разговор особый.

На заре 90-х, когда начало зарождаться фермерское движение, Михаил Семенович наряду еще с двумя односельчанами из деревни Бертло открыл свое дело - организовал личное крестьянское хозяйство. Приобрел в собственность 35 гектаров земли, еще в три раза больше взял в аренду. Оформил кредиты, купил технику. Занялся, казалось бы, перспективным в то время растениеводством: сеял хлеб, выращивал непопулярные для наших мест морковь и свеклу, содержал небольшое поголовье крупного рогатого скота. В семейном бизнесе участвовала вся его большая семья - супруга Татьяна Никитична, дети Ирина, наш герой Павел, Люда и Вова.

Не понаслышке знаю, как помогали дети в крестьянской работе (Ирина Петрова - моя студенческая подруга): пололи, прореживали, убирали поля с овощами, работали на сенокосе. Трудолюбивыми, ответственными, внимательными друг к другу выросли братья-сестры в этой многодетной семье. Оговорюсь сразу - все получили профессиональное образование, устроились в жизни. Как показала практика, многие фермерские хозяйства в новой России не прижились. Вернее, даже держаться на плаву получилось у очень немногих. Но в это число не попал Михаил Семенович.

– А что, все надежды бы оправдались, если бы государство тогда крестьян-частников поддержало, - рассуждает его сын Павел. - Посудите сами: цены на горюче-смазочные материалы росли как на дрожжах, а закупочные на продукцию, наоборот, снижались до минимума. То, что селяне вырастили, поливая собственным потом, оказалось никому не нужным, а поэтому продавалось буквально за копейки.

К тому времени наступил 1999 год, Павел уже стал студентом. Он, кстати, закончил Ижевский тогда еще механический институт, получил вполне интеллигентную профессию инженера двигателей внутреннего сгорания. Отслужил 2 года в армии, работал в Ижевске в нефтедобывающей компании, потом - в автосервисе. И даже махнул вместе с супругой Ольгой Юрьевной в столицу - Москву.

Казалось бы, вот он - предел мечтаний для скромного парня: вырваться из деревни в мегаполис, крепко обосноваться: найти хорошо оплачиваемую работу, купить жилье. У Петровых все получалось: были и работа, и достаток, даже по столичным меркам приличный, и накопления. Только вот радости не было: душа тосковала по родине, по тихой деревушке Бертло, по родным полям-лугам-лесам, да по ней, по родной земле, в конце концов!

Решение вернуться в Бертло поддержала супруга, уроженка деревни Дым-Дым-Омга Кировской области. Благодаря первоначальному капиталу Павел Михайлович приобрел пилораму, засеял 35 гектаров земли, перешедшей в наследство от отца. Получил первый урожай - под 20 центнеров с гектара. Скажем сразу - у фермера есть арочный склад и техника - ЗИЛ-130, ДТ-75 и Т-25. Решил двигаться дальше - купил 5 телят, вырастил и… увеличил поголовье.

Случались сбои с водой - пробурил скважину. Сам был и дояром, и водителем (ежедневно на своем «УАЗике» увозил молоко на приемку в Кизнер), и ветеринаром, и бухгалтером, и много кем еще - коров же надо и накормить, и чистоту в помещении наводить.

Да, были у Петрова наемные работники. Но официальное трудоустройство, сетует фермер, не по карману начинающему бизнесмену. Отчисления в фонды, налоги буквально «душили» - выдать зарплату людям было просто нечем. Пришлось отказаться от чужого труда.

– Это я сейчас, после трех лет деятельности, догнал на своей ферме 80-е годы прошлого столетия, - говорит Павел Михайлович. - Наконец-то, после длительной тяжбы, провел в молочно-товарную ферму электричество. Теперь, вот уже как 5 месяцев, пользуюсь доильной установкой. Месяц назад подключил систему навозоудаления.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Это сегодня Петров не сдается и готов рьяно шагать вперед сам, в одиночку. В начале деятельности перспективы были манящие - получить грант на создание семейной молочной фермы. В течение трех лет подавал документы на соискание - в итоге не получилось ничего: то стажа соответствующего нет, то количества КРС, а то и вовсе бизнес не зарегистрирован так, как положено. В общем, надежды на финансовую помощь не оправдались.

Опускать рук молодой предприниматель не стал. Пусть «в час по чайной ложке», но ведь идет дело! Надой в среднем у Петрова на данный момент - 270 литров в день, летом же цифра держалась около 400. Коровы - далеко не голштины, а поэтому и 13-14 литров молока от коровы в день - это для крестьянско-фермерского хозяйства результат неплохой. Тем более сдается молоко высшим, ну или, в крайнем случае, 1 сортом. За ним к Петрову в течение последних недель приезжают сами заготовители. Опять же плюс - больше свободного времени на другие дела остается у Павла Михайловича.

А их действительно невпроворот. Решать проблемы приходится едва ли не ежедневно.

Кроме работы на ферме, надо устранить недоделки в новом доме, который начал строить еще отец. Уделить время любимым сыновьям, продолжателям рода Петровых. Во 2-м классе Безменшурской школы учится Семен, 6 лет Георгию и всего лишь два - малышу Мише. В Безменшуре же учительницей математики трудится жена Ольга Юрьевна, между прочим, в свои выходные тоже работает с мужем на ферме. Их мечта - довести поголовье до 89 голов - ровно на столько животных рассчитано помещение молочно-товарной фермы.

– Вот, жду, не дождусь весны, - говорит Павел Михайлович. - Разве есть что-то приятнее запаха земли, радостней сердцу от вспаханных и засеянных полей? Буду и сыновей учить любить все это, один из них, я точно знаю, пойдет тоже по моим стопам. Будет крестьянином, настоящим хозяином земли.

Сейчас у фермера Петрова 43 головы КРС. Выкупил пустующее на окраине деревни здание фермы, подлатал крышу, заложил пробоины в стенах. Заменил окна, установил стойла, кормушки. Не было электричества - подключил электрогенератор.

Ольга ЩИНОВА

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