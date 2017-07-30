На прошлой неделе в Государственном Совете Удмуртии состоялись публичные слушания по теме «Совершенствование законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства». Подобные обсуждения прошли во всех регионах страны по поручению Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина. Председательствовал на слушаниях руководитель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Мурашов.
В поисках универсальных рецептов для индивидуальных решений
Тема и впрямь назревшая. В России примерно 80 процентов нового жилья вводится с привлечением средств граждан. Пострадавших от нерадивых застройщиков дольщиков по стране насчитывается десятки тысяч. Каждый случай, связанный с нарушением прав граждан, участников долевого строительства, уникален, и чрезвычайно сложно найти универсальное правовое решение для недопущения впредь нарушения прав граждан. Особенно сложно решить проблемы тех, чьи права уже нарушены. Закон, как известно, обратной силы не имеет…
– Нарушение прав граждан, вложивших свои денежные средства в объекты долевого строительства, сегодня имеет место практически во всех регионах России, - начал свое сообщение на слушаниях исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Новиков, - поэтому тема стала федеральной.
По словам Ивана Геннадьевича, в Удмуртии работа по решению проблем обманутых дольщиков ведется с 2006 года. За этот период было выявлено 34 проблемных объекта, застройщики которых нарушили права 2,5 тысячи граждан.
В 2009 году была создана специальная рабочая группа с участием представителей правительства, правоохранительных и контролирующих органов, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Росреестра и инициативных групп участников долевого строительства.
Благодаря деятельности рабочей группы, начиная с 2010 года в Удмуртии удалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию 17 проблемных объектов. Долгожданное жилье получил 1481 человек.
В 2014 году в реестре обманутых дольщиков в Удмуртской Республике насчитывалось 336 человек. Решение их проблем стало одной из важных задач в работе правительства республики. Этот вопрос оказался под личным контролем председателя правительства региона.
В июле 2014 года в исполнение поручений Президента России был принят республиканский Закон № 42 «О мерах по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков». Этим документ ом был предусмотрен механизм предоставления на конкурсной основе земельных участков новым застройщикам, которые брали на себя обязательства удовлетворить требования граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, и которые встали в очередь, сформированную региональным Минстроем.
В Ижевске, к примеру, был сформирован такой перечень, и администрацией города совместно с Министерством строительства было проведено 23 конкурса, по результатам, которых новыми застройщиками было удовлетворено требование 133 граждан. На сегодня по этим конкурсам 13 земельных участков уже переданы в собственность застройщикам, которые исполнили свои обязательства. Рыночная стоимость указанных земельных участков составила почти 97 миллионов рублей. Новые застройщики предоставили квартиры в следующем порядке – 71 дольщик получил квартиру в строящихся домах, один человек получил квартиру на вторичном рынке и один человек получил денежную компенсацию.
Законодательный тупик
К сожалению, федеральное законодательство изменилось, и появился запрет предоставлять земельные участки застройщикам в собственность, а только в аренду. В соответствии с этим было изменено и законодательство региона. Кроме того, количество участков, пригодных для жилищного строительства в городе, крайне ограничено. Все это существенно замедлило работу по решению проблем обманутых дольщиков.
В результате в 2016-2017 годах было проведено всего два конкурса на земельные участки, в результате которых 60 человек получили возможность решить свои проблемы.
На сегодня, по словам Ивана Новикова, после удовлетворения требований этих граждан в списках обманутых дольщиков по 42-му Закону останется 199 человек. При этом, однако, заявки продолжают поступать.
В конце 2015 года ситуация в долевом строительстве снова начала обостряться, появились новые проблемные объекты, по которым были нарушены сроки предоставления жилья. Граждан, пострадавших в этой ситуации, насчитывается около пятисот.
– Система страхования ответственности застройщиков не выполнила свою роль. Страховые компании, заключавшие договоры с застройщиками в пользу граждан, либо лишались лицензии, либо сами уходили в банкротство, - отмечает Иван Новиков, - Выплат по страховым обязательствам на территории Удмуртии не случалось.
По мнению Ивана Геннадьевича, каждый случай возникновения проблем в строительстве домов индивидуален и при решении возникающих проблем требует отдельного подхода. Положительный опыт есть в создании жилищно-строительных кооперативов. Так, в 2016 году было завершено строительство 98-квартирного дома в Глазове, застройщиком которого было обанкротившееся Чепецкое управление строительства. Еще один положительный пример использования модели жилищно-строительного кооператива продемонстрировали жители дома № 47а по улице Петрова в Ижевске, где граждане организовали ЖСК «Надежный» и своими силами ввели в эксплуатацию жилую часть этого здания.
– Поэтому мы считаем, что если есть возможность ввести право собственности на объект, особенно если он высокой степени готовности – это вполне может стать одним из действенных способов дальнейшей защиты имущественных прав граждан, - считает Иван Новиков.
Есть и более сложные ситуации. Например, самоустранились от завершения строительства застройщики по двум самым проблемным объектам на Петрова, 49 и жилом комплексе «Родниковый край» в поселке Хохряки. Объем средств, который необходим на завершение строительства каждого из этих объектов, оценивается в 100-150 миллионов рублей.
Отсутствие свободных квартир на этих объектах, которые новый застройщик смог бы продать, серьезно осложняет их экономику, и без государственной поддержки достроить эти дома будет невозможно.
– В целях решения подобных ситуаций приняты изменения в 24-й Закон Удмуртской Республики, согласно которым имеется возможность предоставлять земельные участки инвесторам на территории Удмуртии без проведения конкурсных процедур, - поясняет Иван Новиков. - Применительно к этим объектам участки будут рассматриваться как своего рода компенсация застройщику, которую он получит, если сможет реализовать свои бизнес-проекты. Работа в этом направлении ведется. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые сегодня рассматривают возможность участия в подобных механизмах завершения строительства.
Но, пожалуй, самое плачевное положение у так называемых псевдомногоквартирных домов. Это случаи, когда на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, возводится фактически многоквартирный дом. Эта ситуация полностью выходит за рамки 214-го Федерального закона, и защитить «дольщиков», которые фактически таковыми не являются, практически невозможно.
Новый фонд - в помощь
По мнению Ивана Новикова, федеральное законодательство, касающееся обманутых дольщиков, которые уже оказались в сложной ситуации, не урегулировано. Поиск механизмов и ресурсов для решения их проблем возложены на региональные власти.
Федерация ставит перед собой лишь задачу создания системы, при которой такие ситуации не возникнут вновь. Именно на это направлены последние изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», которые были приняты Госдумой во втором чтении 19 июля текущего года.
– Безусловный плюс создаваемой системы в том, - отметил Иван Новиков, - что это будет организация, полностью подконтрольная и учрежденная государством. Единственное опасение, чтобы этот закон не стал своеобразной заградительной инстанцией для ведении строительного бизнеса.
О сути предлагаемых изменений рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Мурашов.
Как отметил Александр Степанович, краеугольным камнем изменений становится создание государственного компенсационного фонда, в который в обязательном порядке все застройщики будут отчислять взносы. Размер взносов на переходный период до 1 июля 2018 года будут установлены в размере 1,2 процента от суммы каждого договора долевого участия.
За счет средств фонда будут осуществляться выплаты возмещения гражданам, участникам долевого строительства при несостоятельности, банкротстве застройщика, финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства. Правда, предложения о финансировании завершения строительства объектов, по которым не сработала система страхования, не прошли. Что делать, закон обратной силы не имеет.
Фонд также будет осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, освободив от этих функций сегодняшние инициативные группы дольщиков.
Кроме того, фонд сможет принимать участие в аккредитации арбитражных управляющих, назначаемых на проблемные объекты, и вести деятельность, связанную с принесением дохода, то есть инвестировать свободные средства, выпускать облигации и тому подобное. Последнее, впрочем, вызвало споры у участников публичных слушаний, поскольку может создавать коммерческие риски.
Однако в задачи публичных слушаний входило обобщить все поступившие предложения, которые будут использованы для дальнейшей работы над документом. Итоговые документы, предложения в новый федеральный законопроект, а также план по решению проблем граждан, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, будут направлены в Государственную Думу РФ.
На фото: Член Общественной палаты УР Александр Шерминский принял активное участие в обсуждении на публичных слушаниях.
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