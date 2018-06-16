АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Деятельность АО «Росагролизинг» направлена на выполнение целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и Доктрины продовольственной безопасности России. Сто процентов акций компании принадлежит Российской Федерации.
Программа, нацеленная на системную модернизацию российского АПК, предлагает селянам выгодные условия приобретения современных сельхозмашин и оборудования по системе федерального лизинга - без аванса, с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев при льготной ставке в 3 процента годовых.
Для реализации программы на территории Удмуртской Республики выделен лимит в размере 70 миллионов рублей. В стадии обсуждения вопрос по увеличению суммы лимита ещё на 52 миллиона.
Получателями техники по системе федерального лизинга стали 12 сельхозпредприятий Удмуртии. В общей сложности по программе «Росагролизинга» машинно-тракторный парк АПК Удмуртии в текущем году обновится на 13 единиц техники – это тракторы марки «Кировец» и «Беларус», кормоуборочные комбайны марки КЗК, зерноуборочные комбайны марки Vektor, Acros 550 и другие. Производители - «Ростсельмаш», «Брянсксельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Елабужский автомобильный завод». Одним из первых уборочную технику (Vektor и КЗК) получит колхоз «Решительный» Алнашского района Удмуртии – единственное сельхозпредприятие, которому компания «Росагролизинг» одобрила сразу две лизинговые сделки. Это хозяйство нуждается в обновлении комбайнового парка – приобретённые в 2001-2003 годах комбайны ДОН-1500 выработали нормативный срок эксплуатации, который составляет 7-10 лет. При этом площадь пашни хозяйства «Решительный» составляет 5300 гектаров, под зерновые культуры отведено около 3 000 гектаров. Обрабатывает хозяйство и земли соседних СПК общей площадью 400 гектаров, тем самым сохраняя их в активном хозяйственном обороте.
Приобретение высокопроизводительной сельхозтехники без государственной поддержки – сложная задача для сельхозпроизводителей. Приведём в пример колхоз «Решительный». Для того, чтобы в 2017 году купить новый комбайн, хозяйству пришлось обратиться за финансовой поддержкой к предприятию-партнёру и получить ссуду в счёт будущих поставок молока-сырья. По оценке директора сельхозпредприятия Виктора Ганькова, самое большое преимущество программы «Росагролизинга» - это отсрочка первого лизингового платежа. Оплата производится не весной, во время подготовки к яровому севу, когда сельхозпредприятия испытывают нехватку оборотных средств, а осенью, когда селяне получают первый доход от реализации выращенной сельхозпродукции.
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