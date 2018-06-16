Десять литров молока – не вариант. Минсельхозпрод корректирует аграрную политику Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова на встрече с журнал...

Лидеры посевной. Алнашский район показал самый высокий темп полевых работ Наш репортаж. В нынешней посевной кампании наивысшие темпы проведения весенне–полевых работ по...

Новый импульс для села. Возводим итоги молочного форума «3 «К» Большого молока» В конце марта в Удмуртии прошёл большой представительный форум по актуальным проблемам молочного рынк...