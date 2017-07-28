В пятницу, 28 июля, стали известны результаты испытаний проб асфальтобетона, направленных в Казань в независимую федеральную дорожную лабораторию ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» с объектов, отремонтированных в этом году на территории Ижевской городской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, для проведения испытаний были предоставлены керны асфальтобетона, отобранные с 5 объектов: 4 ижевских улиц - Кирова, Азина, Перова и Студенческой и участка республиканской трассы Ижевск-Воткинск.
Заключения федеральных специалистов совпали с выводами их республиканских коллег из лаборатории Миндортранса – все представленные образцы полностью соответствуют нормативным требованиям, претензий к качеству работ нет.
– Для нас такой результат не был неожиданностью, - прокомментировал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. - Приоритетный проект Минтранса России «Безопасные и качественные дороги» уникален своей максимальной открытостью – общественность, граждане имеют возможность следить за ходом проекта на множестве ресурсов, получать обратную связь через социальные сети. Теперь работа дорожников не просто на виду – она под увеличительным стеклом. Все наши подрядчики прекрасно знают, какой жесткий контроль ведется за каждым этапом работ, каждым объектом. И это мощный стимул работать качественно.
Напомним, в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии до конца года планируется отремонтировать 35 участков улично-дорожной сети г. Ижевска, 9 участков республиканских трасс и два участка федеральной автодороги. Общая сумма финансирования проекта в Удмуртии в этом году составит 1787 млн. рублей, в том числе 1 млрд. 162 млн. рублей – из федерального бюджета. Первоочередная задача проекта – обеспечение безопасности дорожного движения на территории городских агломераций. Одним из важнейших показателей, которые необходимо достичь, является снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах. В 2018 году их число должно снизиться на 62%, а к концу 2025 - на 85%.
Фото: vk.com/bkdizhevsk
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