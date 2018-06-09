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Фаворитов среди конкурсантов на должность Главы Ижевска нет, но есть интересные претенденты

8 июня
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Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ижевска перенесён 8 июня конкурсная комиссия должна была рассмотреть кандидатуры, претендующие на пост Главы Ижевска. Однако из-за отсутствия кворума, заседание пришлось перенести. В Администрации Главы Удмуртии ситуацию назвали штатной. Этот тот случай, когда обстоятельства не позволили присутствовать на конкурсе.

nik 8010 Фаворитов среди конкурсантов на должность Главы Ижевска нет, но есть интересные претенденты

– Вечером 7 июня нам стало известно, что двое членов комиссии не смогут присутствовать на конкурсе. Это обстоятельство не влияло на кворум. Однако утром 8 июня стало известно, что таких отказавшихся уже четверо. У кого-то семейные обстоятельства, у кого-то – работа. Пришлось перенести дату конкурса. Обзванивать членов комиссии начали ещё утром, и их явка была необязательной, однако члены комиссии от Гордумы Ижевска решили собраться и задокументировать своё присутствие, – пояснил Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов, возглавляющий конкурсную комиссию.

Сергей Витальевич также уточнил, что не прибыл на заседание конкурсной комиссии, так как был уведомлён об отсутствии на ней кворума. Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии также заявил, что решать, кто достоин занять место Главы Ижевска будет конкурсная комиссия. Какого-то определённого фаворита среди конкурсантов нет. «Мы сейчас присматриваемся к кандидатам. Например, есть интересный претендент директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных», – добавил Сергей Смирнов.

Фото — пресс-служба Главы и Правительства УР

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