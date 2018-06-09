Что хорошего? Новая площадка для праздников и развлечений В День города 12 июня в парке им. Кирова состоится долгожданное открытие новой спортивно-развлекатель...

День добра и радости с Первым каналом. Автографы звёзд, фото на память и исполненные мечты остались у ижевских детей на память об акции «Стань первым!» Более 35 тысяч человек стали участниками и зрителями благотворительной акции Первого канала «Стань пе...

Признана лучшей в республике Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Удмуртэнерго» стал победителем республиканского смотра–конкур...