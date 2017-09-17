«Удмуртнефть»: есть 295 млн тонн нефти! Новый производственный рубеж стал очередным достижением коллектива в год 50-летнего юбилея предприят...

Удмуртские лифтовые лебедки начнут поставлять в Москву в 2018 году Сарапульский электрогенераторный завод поставит на Карачаровский механический завод 2,5 тысячи лифтов...

Главные промышленные выставки Удмуртии продолжают работать в Ижевске Увидеть экспозиции можно до 15 сентября на Центральной площади...