На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта. Документ содержит информацию об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением ими их условий.
В реестр пока внесено две компании: томское ООО «Строительные технологии», признанное недобросовестным подрядчиком 15 февраля 2017 года, и владикавказское ООО «Градстройсервис», внесенное в реестр 10 апреля.
Напомним, с этого года региональный оператор впервые будет отбирать подрядные организации для проведения капремонта многоэтажных жилых домов по новой схеме. Новый регламент предусматривает проведение закупок по выполнению работ через электронные аукционы, а также формирование в каждом субъекте реестра квалифицированных подрядных организаций, из числа которых и будут отбираться конкретные организации под конкретные дома. В Удмуртии реестр добросовестных подрядчиков сформирован. В него вошли более 30 строительных организаций.
Предполагалось, что появится еще один реестр - недобросовестных подрядчиков. Вести его будет Федеральная антимонопольная служба. В этот перечень будут включаться на три года все проштрафившиеся подрядчики.
В прошлом году, кстати, в неофициальный «черный список» уже попала одна подрядная организация из Ижевска. Региональный оператор отказался от услуг компании «Урал+». Причина – срыв сроков выполнения работ.
Фото: crimerussia.com
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