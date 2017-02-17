Если заглянуть в реальную жизнь
Тема, которую предлагает более пристально рассмотреть доктор медицинских наук, профессор, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Фарид Анасович Юнусов, тяжелая и болезненная - об инвалидах, о сложности преодоления многочисленных барьеров, которые ежедневно воздвигает перед ними время жизни.
– Почему рождаются дети-инвалиды? Об этом у нас не принято говорить. Я навсегда запомнил слова одного из моих учителей: «Здоровье ребенка надо искать в здоровье матери. Если мать здорова, то и дети будут здоровы». Недавно смотрел статистику по алкоголизму. Оказывается, если женщина вообще никогда не употребляла алкоголь, то показатель недоразвития, который определяет инвалидность, всего лишь один или два процента. Если женщина пьет немного, то рост дефектов с инвалидными проявлениями составляет уже 10-12 процентов. Если женщина употребляет, как говорится, в средних объемах, то процент возрастает до 20, а при злоупотреблении спиртным - до 34 процентов.
Почему это происходит? У женщины рождается девочка. У нее уже заложено все количество яйцеклеток, которые в течение ее жизни будут выделяться в матку. Поэтому если девочка, девушка, женщина употребляет алкоголь, то этот токсин влияет на все ее будущие беременности. К сожалению, и об этом мало кто говорит.
– Фарид Анасович, но ведь это проблема больше социальная.
– Проблема инвалидности комплексная. Она не только медицинская и социальная, но и духовно-нравственная, связанная с недостаточной пропагандой здорового образа жизни и в целом с профилактикой заболеваний. Еще один вопрос, касающийся детской инвалидности. У нас, как известно, приняты новые критерии по определению, доношенный ребенок или нет. Масса ребенка, который считается доношенным, снизилась. Это сделано в соответствии с европейскими требованиями и нормами Всемирной организации здравоохранения. Но проблема в том, что чем ниже масса ребенка, тем потенциально выше у него процент нарушения здоровья и инвалидности. Следует признать: мы не были готовы к тому, как вести ребенка со сниженной массой тела аппаратурно и квалификационно, хотя перинатальная медицина, которая отвечает за него в период беременности, во время родов и после них, у нас всегда была одной из лучших в мире. Благодаря тому, что в последние годы перинатальная медицина получила новый импульс развития, связанный с применением современной аппаратуры, обучением специалистов, мы начинаем подтягиваться.
– У каждой формы инвалидности, вероятно, существуют свои причины?
– В структуре детской инвалидности 50 процентов составляет поражение нервной системы. Из них от 70 до 80 процентов приходится на перинатальные поражения центральной нервной системы. Определенное число нарушений в развитии ребенка связано с осложнениями во время родов – такими, например, как наложение щипцов, вакуум-экстракция, преждевременные роды, раннее отхождение вод и другие причины. Раньше думали, что трудные роды приводят к нарушению в мозге ребенка. Исследования доказали, что трудные роды должны рассматриваться, как неправильное взаимодействие между мозгом матери и плода, что является следствием раннего нарушения развития мозга ребенка.
На тяжелые роды часто несправедливо возлагают вину за проявляющиеся позднее нарушения функций мозга. Но учеными доказано, что мозговые аномалии, такие как задержка развития, повышенный мышечный тонус, часто возникают уже в матке, задолго до родов. Задержка роста плода говорит о том, что еще до появления на свет у таких детей существуют проблемы.
К сожалению, в 24 процентах диагноз о гипоксическом поражении мозга, который очень важен и на первом году жизни ребенка, ставится поздно. Это приводит к развитию грубых нарушений деятельности мозга, иными словами, к инвалидности.
– Что еще должно нас настораживать в статистике, и детской, и взрослой?
– 10 процентов детей-инвалидов официально не зарегистрированы.
– Ну, этот факт кажется не только неожиданным, но и сомнительным.
– Что ж, давайте разбираться. Предположим, у нас сто детей инвалидов официально зарегистрированных. Но если заглянуть в реальную жизнь, мы увидим, что еще десять детей не учтены в общем списке. Почему? Родители не хотят регистрировать, чтобы пальцами не показывали, чтобы ребенок учился в нормальной школе и т.д. Эта ситуация известна не первый десяток лет. Если ребенок родился с дефектом ноги или руки, тут ничего не скроешь, видно, что инвалид, но есть группа родителей, которые не хотят показывать обществу инвалидность своего ребенка. Такая система в стране, что она не позволяет инвалидам детям и взрослым чувствовать себя полноценными в нашем обществе.
Нужно еще очень и очень много сделать, чтобы изменить такое положение. Это вопрос к статистике. Мне скажут, причем здесь статистика, ерунда какая-то. Нет, не ерунда! Статистика обязана учесть потребность в различных средствах реабилитации, нагрузку на медицинские организации, другие структуры, которые призваны обслуживать инвалидов.
– А уменьшить детскую инвалидность возможно?
– Полагаю, что инвалидность можно снизить, если более тщательно следить за здоровьем матери, а более всего - за здоровьем девочки. Нужно здоровье девочки беречь с детского сада, со школы, вести правильное воспитание. Особенно важен здоровый образ жизни мамы девушки, девочки. Не курить, не пить, ни наркотиков, ни случайных связей. Ничего этого не должно быть. Когда девушка готовится стать мамой, тогда медицина должна быть на высоте в плане контроля за ее состоянием, в проведении профилактики и высококачественном ведении родов, чтобы не было всяких там кесаревых сечений. Все гораздо проще, чем мы думаем.
– Вряд ли можно назвать простой ситуацию, когда ребенок в детстве теряет способность полноценно двигаться.
– В ряду наиболее острых проблем - протезно-ортопедическое обеспечение детей инвалидов. Ребенок быстро растет, ортопедическую обувь нужно часто менять, подгонять под рост ребенка инвалидную коляску, а у нас есть нормативы, которые не соответствуют темпам роста. Поэтому родители вынуждены ждать наступления определенного срока, когда можно будет реализовать заказ. А ребенок в это время мучается в тесной обуви. Мы, как говорится, экономим на спичках, а усугубляем инвалидность.
Когда обратим внимание на предприятия, которые занимаются производством протезно-ортопедических изделий, увидим, что они испытывают ряд трудностей. Распределение средств, выделяемых из федерального бюджета на обеспечение инвалидов протезами и протезно-ортопедическими изделиями, происходит в соответствии с известным законом о госзакупках, который требует проведения конкурентных процедур. Но ведь речь идет не о какой-то вещи, с покупкой которой можно и не спешить, а о жизни и судьбе людей, попавших в беду. Закон предписывает: чем дешевле будет предложено изделие, тем лучше. В принципе, кто предложит меньшую цену и пообещает выполнить условия контракта, тот и победит в конкурсе. Победителями порой становятся фирмы-однодневки. А результат бывает и такой, что нуждающиеся в помощи люди фактически остаются с бесполезными изделиями, зачастую сомнительного качества и даже приносящими вред. Чтобы получить бесплатный протез, и без того страдающему человеку необходимо сначала пройти врачебную комиссию, в бюро медико-социальной экспертизы оформить инвалидность, получить документ под названием «индивидуальная программа реабилитации», затем обратиться в орган Фонда социального страхования и уже с его направлением – в протезно-ортопедическое предприятие. Но эти хлопоты ничто по сравнению с затягиванием процесса в связи с конкурсными процедурами, исход которых не всегда можно считать положительным.
Никто не обращает внимания на то, сколько бюджетных средств могли бы не теряться на пути к инвалиду из-за бюрократических мытарств. А бедный инвалид как сидел, так и сидит в своей квартире.
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