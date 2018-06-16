Каждый желающий сможет посмотреть матчи чемпионата на огромном экране, размер которого составляет 6 на 10 метров, в фан-зоне абсолютно бесплатно. Вместимость фан-зоны – до 5000 человек. Площадка станет частью парка имени Кирова и собственностью АО «Летний сад». После чемпионата здесь планируют проводить городские праздники, концерты, кинофестивали. Это абсолютно новая площадка для событий и мероприятий города!
Фан-зона открыта. Смотрим вместе футбол
16 июня0
В преддверии чемпионата мира по футболу, в День России и города Ижевска, в парке им. Кирова состоялось открытие фан-зоны.
Фан-зона открыта. Смотрим вместе футбол
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