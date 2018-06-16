Удмуртская велогонка европейского уровня. Гонщики России ценят многодневку «Удмуртской правды» за традиции гостеприимства и признание их успехов С 6 по 9 июня в Ижевске прошла всероссийская многодневная велогонка «Удмуртской правды». В течение че...

Первый на спортивном пьедестале. В рамках акции «Стань первым!» прошли уникальные уроки и состязания Спортивные игры и мастер–классы стали заметной частью благотворительной акции «Стань первым!», котору...

Наталья Антипина: «Новое поколение детей не готово к тренировкам». Первый тренер Алины Загитовой рассказала о потенциале юных фигуристов На прошлой неделе в Ижевске состоялся первый мастер–класс олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По е...