Весна вступает в свои права, и несмотря на переменчивость природы, мы с вами неуклонно движемся в новый замечательный летний сезон в парке им. С.М. Кирова. Совместно с командой «Парки Ижевска» мы подготовили объёмный план мероприятий, которые пройдут в 2019 году. Живописные пейзажи, развитая инфраструктура, развлечения для горожан всех возрастов – здесь каждый найдёт для себя занятие по душе. Надеемся, что новый летний сезон в парке им. Кирова принесёт исключительно положительные эмоции. Тем более что в 2019 году мы с вами отметим 85-летие любимого парка.
Парк им. Кирова уже давно стал местом, куда люди приходят заниматься спортом, гулять с детьми и просто наслаждаться видами любимого города. В течение зимы мы решали, что изменить, поменять и добавить на его карту, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что всех нас ждут важные изменения. Полным ходом идут переговоры с инвесторами о строительстве площадки WorkOut, которая должна стать точкой притяжения для спортсменов разных возрастов. Это настоящий спортзал под открытым небом, с бесплатным доступом абсолютно для каждого. Когда он появится, это станет большим подарком для спортсменов всего нашего города.
Уже 1 мая фан-зона откроет свои двери для каждого. Вход на площадку будет бесплатным. Трансляции спортивных событий, праздники и детская площадка с футбольным полем – это и многое другое ждут посетителей парка им. Кирова и фан-зоны в частности.
12 мая всех приглашаем на традиционный субботник в парке. Вместе с нашими гостями поможем парку стать ещё красивее и чище. В этот день всех пришедших ждут праздник и выступление артистов, а самые трудолюбивые получат призы и подарки от команды «Парки Ижевска» и наших друзей.
Одновременно с этим не стоит забывать, что период с начала апреля до середины мая является периодом клещевой активности. Приходят сообщения об обнаружении клещей на одежде и домашних питомцах. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Правильно планируйте ваши прогулки. Технически обработка парка от клещей возможна только после полного схода снежного покрова, в том числе в лесной части. Надеемся, что погода будет благосклонна, и к 10 мая наш парк освободится от снега!
Обо всех новостях команда «Парки Ижевска» рассказывает в одноимённой группе в «ВКонтакте» и в «Инстаграме» @izhpark18.
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