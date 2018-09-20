В рамках фестиваля пройдут тренинги и мастер-классы от ведущих федеральных и региональных спикеров отрасли. Ежегодно фестиваль собирает более 150 представителей журналистского сообщества и является уникальной коммуникативной площадкой для развития и популяризации медиа-ресурсов региона.
Ежегодный фестиваль СМИ «Вся Удмуртия»
20 сентября0
21-22 сентября на базе спортивно-туристического центра «Нечкино» состоится фестиваль СМИ «Вся Удмуртия – 2018», организуемый Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики совместно с Союзом журналистов Удмуртии.
Ежегодный фестиваль СМИ «Вся Удмуртия»
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