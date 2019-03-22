С целью ознакомления с ходом подготовки к важным соревнованиям в Ижевск прибыли представители Европейского союза дзюдо(ЕСД) - спортивный директор Павел Ясеновский, маркетинговый директор Эдди Коаз, директор президентского офиса ЕСД Яна Дмитриева, директор головного офиса ЕСД Мартин Пойгер, а также представители Федерации дзюдо России - вице-президент, исполнительный директор Валентин Хабиров, заместитель руководителя департамента, начальник отдела организации международных мероприятий Николай Репин и руководитель департамента организации и проведения мероприятий Анатолий Ларюков.
Организаторы соревнований побывали в спортивном комплексе "Олимпиец" (здесь пройдут основные мероприятия), гостинице "Парк Инн", государственной филармонии и на других объектах Ижевска. Они утвердили официальные помещения для аккредитации, жеребьёвки и взвешивания спортсменов, а также договорились по другим организационным вопросам.
"На конгрессе Европейского союза дзюдо было принято решение о проведении Чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров в городе Ижевске, - сказал Павел Ясеновский (Республика Беларусь). - Это очень важные соревнования не только для Удмуртской Республики, но и для всей России. Мы убедились, что в "Олимпийце" всё соответствует международным требованиям и в плане безопасности, и по санитарным нормам. Зал современный, очень светлый. Конечно, работы ещё много, дзюдо - очень протокольный вид спорта. Всё расписано по минутам, начиная от аккредитации и жеребьёвки. Сейчас мы с коллегами прорабатываем варианты организации трансляции, иные моменты. Я уверен, что Удмуртия вместе с Федерацией дзюдо России сделают всё возможное, чтобы провести чемпионат на самом высоком уровне".
Спортивный директор ЕСД подчеркнул, что проведение соревнований такого высокого уровня даст толчок развитию единоборств в регионе и поможет в пропаганде здорового образа жизни.
После обеда в Доме Правительства состоялось общее собрание членов комиссии Европейского союза дзюдо, Федерации дзюдо России и представителей Удмуртской Республики с участием руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергея Смирнова, министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Натальи Гольцовой и главы города Ижевска Олега Бекмеметьева.
"Члены рабочей комиссии высоко оценили нашу готовность принять масштабное спортивное мероприятие, похвалили команду. Я воспринимаю это как большой аванс. Нам предстоит ещё многое сделать. Кроме необходимых материально-технических изменений надо подготовить к Чемпионату Европы наш город, чтобы гости увидели столицу республики, прочувствовали российское и удмуртское гостеприимство, получили удовольствие от пребывания на нашей земле. А жители Удмуртии станут участниками большого спортивного праздника под названием Дзюдо, ведь к нам приедут сильнейшие спортсмены Европы", - отметил Сергей Смирнов после совещания с организаторами важного события.
Он заметил, что Удмуртия готовит авторский вариант проведения открытия чемпионата, чтобы максимальное количество ижевчан и других жителей республики вместе со многочисленными гостями стали свидетелями важного спортивного праздника.
Чемпионат будет проходить с 1 по 5 ноября 2019 года. В нём примут участие представители 40 стран. Общее количество спортсменов составит 300 человек. В соответствии с контрактом будет организована онлайн-трансляция в сети интернет и телевизионная трансляция. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители руководства Российской Федерации.
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