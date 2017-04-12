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Еврейская община Ижевска празднует Песах

11 апреля
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170409 0083 (1) Еврейская община Ижевска празднует Песах

Древнейший еврейский праздник Песах еврейская община Ижевска начала праздновать вечером 10 апреля.

— Первый сэдер (абсолютно кошерный) праздника Песах прошёл в ресторане гостиницы «Уральская», - рассказывает председатель общины Михаил Голуб. - Сэдер проводили шалиахи (посланники) главного раввина Берл Лазара Зусел Горюнов из Москвы и Михаэль Авраменко из Израиля.

До ритуальной трапезы шалиахи вместе с председателем общины Михаилом Голубом откашировали кухню в гостинице, проехали по адресам евреев, которые не смогли прийти на сэдер, провели праздничный урок в воскресной школе общинного центра еврейской культуры, наложили тфилин мужчинам – евреям.

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