Тот, кто хочет изменить мир вокруг себя, решить остросоциальный вопрос, поучаствовать в развитии республики, знаком с таким инструментом как социальное проектирование. За последнее время в Удмуртии произошёл активный рост гражданских инициатив. Взять хотя бы конкурс Фонда президентских грантов. В 2018 году 63 проекта от республики получили финансовую поддержку на развитие гражданского общества. Их общая сумма – 78 млн рублей.
На этой неделе в кресле главного редактора «рецептом» успешного социального проектирования поделилась Евгения Ладыжец, программный директор Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» и экс—программный директор Акселератора проектов «Фаст.Революция». Приправили разговор откровениями о мечтах на ближайший год и сказках, которые пишет Евгения в свободное время.
Елена Бородина: Как давно гражданские инициативы стали мейнстримом?
– Это общероссийский тренд, который создание Фонда президентских грантов только подстегнуло к ещё большему распространению. Также активно начали развиваться чемпионаты WorldSkills, кванториумы. Это те направления, где необходимо проектное управление. В Удмуртии активно об этом начали говорить год назад. Сейчас как минимум половина муниципальных образований задумываются о создании своего проектного офиса.
Однако многие фонды перестают давать деньги на разовые мероприятия, все ищут инфраструктурные проекты, чтобы результаты оказались устойчивыми. Есть такое понятие как грантовая «игла», когда организация и проект существуют только в том случае, если получают грант. От этой тенденции стараются избавиться.
Галина Анищенко: Над каким проектом вы работаете сейчас?
– У нас завершается кадровая школа НКО. Это пилотный запуск. Мы с коллегами из разных организаций пробуем скрестить бизнес—подходы (то, как работают успешные предприниматели, крупные компании) и те социальные эффекты, которые приносят некоммерческие организации. Чтобы люди, которые занимаются в некоммерческом секторе, могли это воспринимать как работу, а не делали это в свободное от работы, семьи и друзей время. Это влияет на качество результата.
Анжела Поздеева: В чём особенность вашей деятельности?
– Мы проект для других проектов. Мы учим, подсказываем, консультируем, сводим людей друг с другом. Выяснили в этом году, что многие работают над похожими социальными проектами, но друг друга не знают. Если они объединятся, то у них получатся более продуманные идеи.
Например, благотворительные фонды Сарапула, Ижевска и Воткинска говорят о том, что им не хватает контактов с волонтёрскими отрядами, хотя их очень много по всей республике. Сейчас они налаживают взаимодействие и хотят создать что—то вроде ресурсного центра, в котором будут собраны запросы от всех благотворительных фондов и информация о студенческих отрядах, которые можно привлечь.
– Какой самый частый запрос от авторов проектов вы получаете?
– Обычно просят помочь оформить заявку на грант. Это типовой запрос этого года, потому что пошла грантовая «горячка». Но когда мы смотрим заявки, выясняется, что вопрос не в том, что нужно правильно всё оформить, а в том, чтобы сесть и продумать, что на самом деле предполагается сделать и какой будет результат.
Кроме этого, у нас есть методическая поддержка, консультационная, информационная. Мы рассказываем, в каких грантовых конкурсах можно поучаствовать. Сейчас, например, проходит конкурс «iУчитель» для педагогов, которые используют в работе новые подходы. Это возможность не только получить гранты и премии, но и отправиться на стажировку за границу.
Игорь Егоров: Может ли социальное проектирование стать профессией?
– Социальное проектирование – это способ управления идеями. Это такой же инструмент, как в бизнесе, например, метод scrum. Мы в этом году пытались внедрить единый стандарт управления проектами – скрестили в одной методичке подходы Российского союза молодёжи, МГГУ им. Шолохова и стандарт бизнеса PMI. Это объединённая система подходит для любой сферы, отличие только в том, что у бизнеса результаты будут считаться в прибыли, а у социальных проектов – в социальных эффектах.
– Некоторые люди только проектами и занимаются, считая это работой, потому что в гранте закладывается и зарплата.
– Тогда это получается не социальное проектирование, а работа в третьем секторе. В Европе это уже происходит. Там довольно сильные НКО, которые сами себя обеспечивают. Люди там действительно работают, это их основное и, более того, очень уважаемое место работы. В России такая тенденция наблюдается пока только в больших городах.
Сергей Рогозин: Какой социальный проект из Удмуртии вы считаете наиболее перспективным?
– Их очень много. Например, студия инклюзивного танца Жанны Дмитриевой «Бродвей—инклюзив». Это уникальный проект, у которого уже открываются филиалы в Удмуртии. Если говорить о помощи детям с синдромом Дауна – это движение «Солнечный мир» Ксении Кровко и её команды. Благодаря ему оказывается помощь родителям в воспитании особенных детей.
В сфере культуры – это первый в республике творческий кластер, который создаёт команда творческого сообщества Ижевска. Сейчас по такому принципу отчасти работают арт—центр «Грифон» и «Арт—резиденция». Это будет масштабное пространство «Реактор» — в одном большом здании соберётся творческая молодёжь, которая сможет здесь реализовать все свои идеи. Ну и креативные индустрии начнут развивать. В части благоустройства – сам подход к проектированию общественных пространств, которые использовали проекты «Открытый сад» и «Глазовский горсад». Через механики соучаствующего проектирования и вовлечения населения в результате получаются современные городские пространства для отдыха. Метод «Открытого сада» хотят повторить теперь в сёлах – заброшенные зоны превратить в благоустроенную территорию.
– Могут ли социальные проекты инициировать местные власти?
– Социальный проект – это идея, которая родилась у человека, не важно, чем он занимается и где работает. Это действие, направленное на снижение остроты социальной проблемы. Другое дело – как на этот социальный проект искать ресурсы, привлекать команду. И здесь уже встаёт вопрос: может ли это подаваться просто от команды активистов, от какого—либо муниципального учреждения или именно через НКО.
Игорь Егоров: Нужна ли государственная образовательная программа для подготовки проектировщиков?
– Сейчас есть хорошая образовательная программа от Фонда президентских грантов. Это фонд с максимально адекватной системой оценки проектов и он действительно заставляет реализовывать проекты после получения гранта. Последние полгода людей, которые выигрывают гранты у фонда, мы сначала поздравляем, а потом соболезнуем. Потому что среди них нет человека, который просто хочет «срубить» денег. Фонд ведёт тщательный контроль результатов, и пока это самый справедливый конкурс.
А если заводить это в государственное образование, то нужна большая подготовка. Сейчас пытаются внедрить стандарт управления проектами в школах и вузах. Но сначала нужно подготовить учителей, чтобы они смогли этими знаниями поделиться.
Анжела Поздеева: За три года существования «Фаст.Революции» вам удалось не только обучить многих активистов основам проектирования, но и довести их до победы в конкурсах. Почему проект закрыли?
– «Фаст.Революция» — это уникальный проект для всего Поволжья. В том формате, в котором мы работали три года, он больше не нужен. За это время у нас сформировались экспертные сообщества в каждом городе. Появились команды, которые делают аналогичные образовательные проекты. Например, в Можге сейчас работает свой акселератор проектов «ВВЕРХ».
Мы сейчас переформатируемся как сообщество. Нам проще собрать экспертов на решение одной проблемы, а в постоянно действующей организации больше нет необходимости. Сейчас в планах части команды ФАСТ развитие другого направления, которое, наконец, дошло до Удмуртии – это социальное предпринимательство. А мы направим свои силы на развитие сельских территорий.
Надежда Бондаренко: Фонду «Сообщество» чуть больше одного года. Чего удалось добиться за этот период?
– Удалось добиться комплексного подхода в работе с социальными проектировщиками. Если, например, команда «Фаст.Революции» собирала авторов проектов, то через фонд мы сотрудничаем с главами районов, их заместителями и пытаемся им объяснить, что такое социальное и соучаствующее проектирование и кто эти «сумасшедшие», готовые на общественных началах развивать территорию.
О сокровенном.
Анжела Поздеева: Вы мама троих близняшек. Как удаётся совместить работу общественника, отнимающего много времени, с «работой» мамы?
– У нас был тяжёлый период полгода назад, когда мы готовили форум «Достояние Республики». Времени не хватало ни на что, и меня спасали бабушки с дедом, друзья и коллеги. Бывало, что кто—нибудь из нашей команды периодически сидел с моими детьми, чтобы я могла сходить на совещание. Сейчас мы стараемся пересмотреть режим работы, чтобы выделить вечера для семьи.
– Для кого вы пишете сказки?
– Изначально писала для друзей. Когда появились дети, начала писать для них. Вообще в «фоновом режиме» пишу со школы, но активно начала это делать на 3—4—м курсе университета. Чаще всего это фэнтези – там хоть мечтать можно спокойно. Многие персонажи «срисованы» с моих друзей и значимых для меня людей. Иногда благодаря этому получается абстрагироваться и посмотреть на сложные ситуации, которые происходят со мной или с ними, со стороны.
Сказки размещены в электронных магазинах и порталах, где выставляют свои книги молодые писатели.
«УП» вопрос.
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки», главного эксперта по медико—социальной экспертизе в Удмуртии Екатерины Мухаметгалеевой:
– Ваша мечта на 2019 год?
– Хочу закончить ту книгу, которую начала писать год назад. Потому что я теперь знаю, чем она закончится. Я, увы, не Стивен Кинг, который заранее все сюжеты продумывает. У меня это происходит стихийно.
И в следующем году хочу попробовать с детьми попутешествовать по регионам ПФО. Мы с ними ездили отдыхать на море, но я сторонник активного отдыха.
Следующий гость редакции пусть расскажет, чем бы он занимался, если бы больше не пришлось никогда работать.
УП задание.
¬– Хотелось бы увидеть в газете материалы о людях из сельских районов, которые меняют пространство вокруг себя, развивают территорию. Их много, но они не любят громко говорить о себе. Эти люди будут понимать, что делают полезные вещи и это поддерживается. Ведь за каждым проектом – человек, желающий решить социальную проблему. Но самое страшное, что может случиться с общественником – то, когда понимаешь, что твоё начинание никому не нужно и не интересно. Это момент, когда желание спасать мир умирает.
фото Сергея РОГОЗИНА
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