Глава Удмуртии отметил, что роль УФАС в динамике роста экономики ключевая. Высокие позиции по результатам 2018 года доказывают профессионализм сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.
Александр Бречалов сообщил, что команда Удмуртии работает по принципу полной прозрачности всех процессов и готова на открытый диалог и качественное взаимодействие по всем направлениям.
«Впереди очень много работы. В реализации национальных проектов мы должны «грести в одной лодке». Объём финансирования беспрецедентный. Совокупность с внебюджетом и частными инвестициями – больше 15 млрд рублей. 5 млрд 800 млн рублей только из федерального бюджета. Огромные деньги, которые конвертируются в конкретные изменения для людей. Такого не было никогда. Но и задачи, которые мы должны решить, крайне сложные. Объём строительства и реконструкции больше чем за 15 лет в республике. Мы планируем отремонтировать 704 объекта социальной инфраструктуры: детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, больницы, дома культуры. Давайте работать вместе. У меня нет сомнений, что при вашем профессионализме с новым руководителем у нас всё получится», – сказал Глава региона.
Справка «УП»
Евгений Владимирович Капсудин родился в 1978 году, в 2001-м окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета по специальности «юриспруденция».
Свою деятельность в антимонопольном органе начал в 2008 году с должности специалиста-эксперта правового отдела Красноярского УФАС России.
В 2011 году был назначен на должность начальника контрольного отдела Красноярского УФАС России.
В 2016 году занял должность заместителя руководителя Красноярского УФАС России.
Награждён Почётной грамотой ФАС России в 2013 году и медалью Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации «За отличие в службе III степени» в 2018 году.
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