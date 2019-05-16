Уже шесть лет агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» осуществляет программу «Живые павшим обязаны вечно», восстанавливая мемориалы героям Великой Отечественной войны. В этом году благодаря инициативе «КОМОС ГРУПП» в Завьялово накануне Дня Победы завершилась реконструкция памятника землякам, погибшим в годы войны.
На долгую память поколений
Памятник воину-освободителю появился на Центральной площади Завьялово в 1980 году, в 35-ю годовщину Великой Победы. Позднее вокруг него был создан внушительный мемориал – Аллея славы с бюстами четырёх Героев Советского Союза, ушедших на фронт из Завьяловского района, и памятником труженикам тыла. Почти четыре десятка лет памятник воину-освободителю не обновлялся, а окружающий его скульптурный ансамбль, включающий Вечный огонь, в последние годы казался неухоженным. Жители села обратились с просьбой отреставрировать памятник и облагородить территорию рядом.
Благодаря программе «Живые павшим обязаны вечно» вместо обветшавших каменных плит на постаменте памятника появился благородный гранит. Скульптура воину-освободителю покрыта свежей краской. На стене памяти закреплены мемориальные плиты с высеченными на них именами 201 воина, ушедшего на фронт из Завьялово и не вернувшегося с полей сражений. Появление этих памятных плит стало живым откликом «КОМОС ГРУПП» на просьбу жителей Завьялово – подобные плиты с именами героев, которые ценой своей жизни приблизили Победу, стоят практически во всех населённых пунктах района, а в самом районном центре их не было. Благодаря горячей заинтересованности агрохолдинга в том, чтобы мемориалы действительно служили сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной, справедливость была восстановлена – с этого момента имена завьяловских героев увековечены в центре села на долгую память поколений.
В завершение реконструкции была благоустроена территория вокруг мемориала, на Аллее славы появились цветы. Скульптурный комплекс приобрёл строгую красоту и торжественную монументальность.
Благодарность бесценна
9 мая именно сюда, к Вечному огню и подножию памятника воину-освободителю, принесли цветы участники акции «Бессмертный полк». Людское море с плывущими над головами портретами ветеранов казалось бесконечным: из Завьяловского района на фронт ушли 10 200 человек из 45 тысяч, живших здесь к началу 1941 года. Почти каждый четвёртый! Из них не вернулись домой 6 720 человек. В Завьялово нет ни одной семьи, в которой не было бы своего героя. В колонне «Бессмертного полка» прошёл и Дмитрий Кузнецов, депутат Госсовета УР, заместитель генерального директора – вице-президент – управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино». Предприятие, входящее в ООО «КОМОС ГРУПП», – один из наиболее активных участников социально значимых акций и программ агрохолдинга. – Каждый год в День Победы мы отдаём долг памяти, уважения и благодарности ветеранам. Но мы считаем необходимым поддерживать память и о тех героях войны, которых уже нет среди нас. Считаем важным воспитывать в детях и молодых людях благодарность к героям той эпохи. Шесть лет агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» проводит программу «Живые павшим обязаны вечно», которая заключается в восстановлении и реконструкции памятников воинам Великой Отечественной войны в Удмуртии и за её пределами (поскольку предприятия «КОМОС ГРУПП» находятся в нескольких российских регионах). За прошедшие шесть лет реконструированы 16 памятников в Сарапульском, Киясовском и Кезском районах Удмуртии, городах Сарапуле и Глазове, восстановлен памятник труженикам тыла в селе Карагай Пермского края, открыт памятник труженикам тыла и детям войны в селе Киясово. Стоимость восстановительных работ превысила 20 миллионов рублей, но память о героях, которую мы смогли сохранить, цены не имеет – она бесценна. Мемориал в селе Завьялово стал 17-м в этом ряду и, конечно, не последним – программа будет продолжена.
Подтверждая свои слова о ежегодной благодарности участникам Великой Отечественной войны, Дмитрий Кузнецов вручил праздничные наборы, составленные из продукции предприятий «КОМОС ГРУПП», ветеранам – одних он застал на торжестве, проходящем на Центральной площади Завьялово, других навестил дома.
В это же время в Ижевске в полевых кухнях на праздничных площадках готовили непременную гречку с тушёнкой бренда «Восточный», традиционную «солдатскую кашу» в этот день отведали сотни горожан, в том числе совсем юных.
За годы реализации патриотической программы «Живые павшим обязаны вечно» общими силами сотрудники агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» восстановили и отремонтировали уже 17 памятников героям Великой Отечественной войны. Стоимость работ превысила 20 миллионов рублей.
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