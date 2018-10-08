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Это надо знать! Вам звонил лжесотрудник банка?

6 октября
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Мошенники придумывают всё новые способы отъёма денег.

Screenshot 6 Это надо знать! Вам звонил лжесотрудник банка?

Большинство из нас ежедневно пользуется банковскими картами, у кого-то их даже несколько: разных видов и для разных целей. Действительно, безналичная оплата товаров и услуг упрощает нашу жизнь и экономит время. Но, к сожалению, немало и преступлений с использованием платёжных карт. В Удмуртии число таких преступлений не уменьшается. Мошенники используют несколько схем.

«Молодой человек пожаловался знакомой на проблемы с банковской картой и попросил воспользоваться её картой. Девушка, поверив ему, передала данные своей карты и назвала коды, полученные в СМС-сообщениях. Позднее ижевчанка обнаружила, что с ее банковской карты пропало 50 тысяч рублей».

«На мобильный телефон жительницы Ижевска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что банковской картой женщины пытаются оплатить покупку в одном из магазинов. Лжесотрудник банка попросил назвать данные банковской карты, чтобы заблокировать счёт. Женщина, поверив звонившему, эти данные назвала. После этого с банковской карты ижевчанки было списано более 5 тысяч рублей».

Одно из самых важных правил: никогда и никому не называйте данные своей банковской карты! Это касается не только ПИН-кода, но и CVV(CVC)-кода (трёхзначное число на обратной стороне карты).

Запомните, что настоящие сотрудники банков никогда не станут спрашивать реквизиты вашей карты: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, секретные коды вашей карты и коды подтверждения смс-сообщений. Если вас об этом просят, значит, перед вами мошенники.

Распространённая хитрость, рассчитанная на владельцев кредитных карт: якобы сотрудник банка предлагает по телефону увеличить кредитный лимит и для этого просит предоставить личные данные. Доверчивые граждане сообщают сведения о карте и в результате теряют свои деньги. Прежде чем соглашаться на такое заманчивое предложение, перезвоните по официальному номеру кредитной организации – по тому, который указан на обратной стороне карты или на сайте, - поинтересуйтесь, действительно ли действует такое предложение, может ли сотрудник банка оформить его дистанционно и что для этого необходимо.

Мошенники отслеживают изменения в работе банков и пользуются информационной шумихой. Совсем недавно появился новый способ хищения денежных средств с банковской карты: злоумышленники отправляют гражданам СМС, ссылаясь на федеральный закон о праве банков приостанавливать сомнительные транзакции по безналичным переводам и платежам. Они сообщают, что банк заблокировал карту, так как последняя операция показалась ему подозрительной. Далее предлагают перезвонить по телефону якобы для подтверждения транзакции. Когда человек звонит, то попадает на лжесотрудника банка, который просит назвать данные банковской карты. Сообщив их, гражданин лишается денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, получив сообщение о блокировке карты, перезвоните в банк (но только не по номеру, который указан в СМС-сообщении, а по телефону, указанному на вашей карте или официальном сайте) и выясните, действительно ли это - решение кредитной организации.

Ваши данные могут стать известны злоумышленникам, даже если вы не будете никому их сообщать. Расплачиваясь банковской картой в магазинах или кафе, не давайте её посторонним людям и не теряйте из вида: злоумышленникам хватит даже нескольких секунд, чтобы скопировать ваши данные.

Если вы снимаете деньги в банкомате, посмотрите, нет ли на нём дополнительных камер, накладок на приёмнике или клавиатуре. Когда вводите ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы никто не смог его увидеть. Выбирайте банкоматы, расположенные в отделениях банков, супермаркетах, торговых центрах, госучреждениях.

В случае потери или кражи карты сразу позвоните в банк и заблокируйте её. Если вы думаете, что данные вашей карты стали известны третьим лицам, обязательно проинформируйте об этом кредитную организацию.

Подробную информацию о том, как мошенники охотятся за банковскими картами, вы можете получить на просветительском портале Банка России finkult.info. Будьте финансово грамотными!

По материалам отделения – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

Фото posobie.help

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