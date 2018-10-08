Сделайте нам красиво. В удмуртских городах и сёлах создают комфортную среду **В этом году федеральный проект «Комфортная среда» распространился на 87 муниципальных образований У...

Цирк во имя красоты и отваги Новая программа в Государственном цирке Удмуртии задаёт высокую планку мастерства....

Пусть внукам будет с нами интересно! Проект «Старшее поколение» поможет пожилым людям жить разнообразной, полноценной жизнью **В ближайшем будущем в поликлиниках Удмуртии появятся гериатрические кабинеты. Люди пожилого возраст...