Церковь с криминальным уклоном
Для углублённого изучения его теории Хаббард даже организовал специальный колледж, а в Вашингтоне в 1955 году была открыта первая саентологическая церковь.
Церковь саентологии на сегодня является одним из самых многочисленных религиозных движений в мире. Её последователи образуют 3200 общин, миссий и групп, находящихся в 154 странах. По некоторым данным, число одних только штатных сотрудников превышает 13 000 человек. Наибольшее распространение она получила в США, где сторонниками саентологии являются многие широко известные лица. Среди них звёзды Голливуда – Джон Траволта и Том Круз.
Буквально с момента своего появления саентология зарекомендовала себя как самое конфликтное и скандальное религиозное движение. У неё многократно возникали противоречия с правительствами различных стран и их органами правопорядка. Причиной тому служили определённые особенности в отношениях структур к их адептам. Сюда можно отнести принуждение саентологов к разрыву отношений с друзьями и членами семьи, многократно зафиксированные действия криминального характера в отношении критиков организации и даже ряд смертей, вызванных противоправными действиями организации. Многочисленные судебные решения, отчёты правительственных комиссий и целый ряд журналистских расследований свидетельствуют о том, что Церковь саентологии является не чем иным, как недобросовестным коммерческим предприятием, повсеместно практикующим преследование своих критиков и эксплуатирующим своих членов самым жёстким образом. В результате многие ведущие страны мира отказываются признать её религиозной организацией и рассматривают вопрос о её запрете.
Ставка на известность
В России церковь саентологии считается одной из тоталитарных сект, и это определяет отношение к её деятельности всех государственных органов. Например, в 2007 году решением Санкт-Петербургского городского суда была объявлена вне закона городская общественная организация «Саентологический центр». Это решение было принято по обращению прокуратуры, выявившей в деятельности центра целый ряд нарушений российского законодательства. В частности, отмечалось, что они, не имея соответствующих лицензий, занимались преподавательской и медицинской деятельностью на коммерческой основе. Этот пример - не единственный. В феврале 2008 года по заявлению одного из членов Санкт-Петербургского филиала организации был проведён обыск в их штаб-квартире, находящейся в Кировском районе. В результате было обнаружено большое количество аудионосителей, содержащих записи исповедей, которые потом могли использоваться в незаконных целях. 8 июня 2017 года произведён арест одного из лидеров «Саентологической церкви г. Санкт-Петербурга» Ивана Мацицкого. Ранее были арестованы исполнительный директор организации Галина Шуринова, её главный бухгалтер Сахиб Алиев и Анастасия Терентьева. По версии следствия, пятеро представителей «церкви» на протяжении четырёх лет вели незаконную предпринимательскую деятельность. Доверчивые люди отдавали деньги за курсы и саентологические программы. Кроме того, у обвиняемых изъяли экстремистские книги и брошюры. Организация незаконно заработала более 276 миллионов рублей. Следует заметить, что в вербовке своих адептов саентологи не полагаются лишь на счастливый случай. В ряды организации практически не попадают люди с улицы, и набор новичков также представляет собой строго продуманную технологию. Их ряды часто пополняются посетителями всевозможных бизнес-тренингов и учащимися курсов иностранных языков. Главным же образом ставка делается на тех, кто своей деятельностью приобрёл известность и популярность. Этим в равной степени пользуется и Западная ветвь организации, и саентология в России. Известные люди и для тех, и для других являются одновременно и рекламой, и надёжным источником финансовых поступлений.
Линия защиты
Нельзя пройти мимо и ещё одной стороны деятельности Церкви саентологов –вмешательства в политические процессы, происходящие внутри тех или иных государств. В частности, по свидетельству ряда источников, члены организации приняли активное участие в «оранжевой» революции, происшедшей на Украине, и являлись активными организаторами пресловутого Майдана. Известно, что они неплохо обогатились в результате проведения этой акции, а один из них – самый ярый сторонник нового украинского правительства - даже был награждён «Медалью свободы».
Уместно перейти к главной теме, интересующей очень многих. Это вопрос о том, запрещена ли саентология в России или, при всей своей одиозности, она продолжает оставаться в ряду вполне легальных организаций? Нет, в целом запрета на её деятельность в законодательном порядке не налагалось, но решениями многих районных судов неоднократно приостанавливалась работа ряда районных и городских филиалов, допускавших грубые нарушения установленных правовых норм.
Саентологи очень грамотно и хитроумно строят линию своей защиты. Они всегда прикрываются активным участием в общественной жизни, борьбой с наркоманией, алкоголизмом и реабилитацией лиц, имевших криминальное прошлое. В ответ на упрёки в незаконных методах, часто практикуемых для реализации этих программ и вовлечения подопечных в свои ряды, саентологи сводят проблему к недобросовестной работе конкретных филиалов и оправдываются их закрытием.
Всё по Хаббарду
Активная деятельность «саентологов» на территории Удмуртской Республики осуществлялась с середины 90-х до начала 2000-х годов в рамках зарегистрированной в органах юстиции общественной организации «Ижевский гуманитарный центр «Дианетика» (лишена регистрации).
В настоящее время на территории республики, в Ижевске, независимо друг от друга действуют две (не имеющие регистрации в УФРС по УР) группы, а также единичные последователи, проживающие в различных населённых пунктах республики. УФСБ России по Удмуртской Республике в рамках реализации мероприятий выявлена и задокументирована противоправная деятельность одного из последователей Церкви саентологии Удмуртской Республики – Александра Кислицина, директора ИКЦ «Интерком». Являясь руководителем этой коммерческой структуры, он строил работу фирмы на основах учения Хаббарда. По месту жительства и работы Кислицина изъято большое количество саентологической литературы, в том числе и внесённой в федеральный список экстремистских материалов.
Коммерсант задержан с поличным при даче взятки руководителю Управления «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики» за прекращение проверки, госконтракта, выполняемого фирмой саентолога.
На основании материалов управления Устиновским районным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике в отношении Кислицина возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК России. 25 октября 2016 года Индустриальным районным судом города Ижевска он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 291 УК России, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно, с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 3 970 000 рублей. Прокуратурой Удмуртской Республики приговор в связи с мягкостью был обжалован в Верховном суде Удмуртской Республики. Коллегия судей Верховного суда Удмуртской Республики решение Индустриального районного суда г. Ижевска оставила без изменений. Приговор вступил в законную силу 6 января 2017 года. До этого Кислицин также был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов к СВД. Одним из представителей Церкви саентологии в регионе является Елена Вепрева - член международной ассоциации предпринимателей WISE (внедрение Hubbard Management System), руководитель НКО «Счастливая семья» и транспортной компании «Major». Под предлогом реализации проекта, направленного на профилактику наркомании и алкоголизма, через НКО «Счастливая семья» Елена Владимировна предпринимает попытки проникновения в учебные заведения Ижевска в целях распространения учения Рона Хаббарда среди школьников.
По открытым источникам, этой организации удалость провести ряд занятий в школах Ижевска, а также в Республиканском музыкальном колледже и получить благодарности от директоров школ, которые выложены на странице НКО «ВКонтакте». Занятия проводились в обход городского Управления образования. В настоящее время ситуация изменилась - директор школы не вправе пускать сторонние организации без согласования с Управлением образования.
В конце 2017 года саентологи «Счастливой семьи» вновь предприняли попытки организовать семинары для школьников. Кроме того, для создания иллюзии поддержки со стороны органов власти и общественности направили соответствующее письмо в Общественную палату города Ижевска. Стоит отметить, что письмо в Общественную палату было направлено от имени Ирины Даниловой, так как Елена Вепрева уже известна в городе своей причастностью к саентологии. Согласование организация не получила, допуск в школы для саентологов закрыт. Но это не значит, что у них нет иных возможностей для расширения своего влияния.
Например, в Ижевске известна коммерческая структура «Продавай.ру», проводящая тренинги среди предпринимателей на основе учения Хаббарда, обладающая большим запасом саентологической литературы, с помощью которой и проводятся тренинги. Уверенно чувствует себя и такая организация, как «Саентологическая миссия г. Ижевска», занимаясь распространением религиозной литературы, листовок и журналов.
Внимание: опасность!
Саентология разрабатывает массу программ, направленных на вытягивание средств из доверчивого населения. Здесь и психотерапия, и наборы бизнес-методик, образовательные системы для детей, и помощь в избавлении от алкоголизма и наркозависимости. «Опасность этих курсов в том, что они незаметно сопровождаются применением таких методик, как гипноз, зомбирование и т.п., при этом создаётся иллюзия внутреннего психологического благополучия. На самом деле психологическое состояние людей только усугубляется. Не зная всего этого, я стал очередной жертвой сектантов,- пишет один из бывших саентологов. - Никакой духовной и религиозной деятельности в «церкви саентологии» нет. Есть только торговля книгами Хаббарда, аудиолекциями и «услугами», к которым относятся не получившие официального разрешения психологические курсы. И всё это саентологи называют религией.
Для начала они попросят заплатить за услуги немного. Затем услуги дорожают до 500 долларов США, однако в лучшем случае вы поймёте, что ничего дельного из того, что хотели услышать, так и не услышали, в худшем - попадёте в зависимость от психотренингов, будете отдавать саентологам свои денежные сбережения, машину, квартиру, лишь бы продолжать курс, как это произошло со мной. Если не хотите быть жестоко обманутыми, вам нужно знать, что учениями Хаббарда также руководствуются центры «Дианетика», «Нарконон», «Криминон», «Рубикон», различные бизнес-школы. Если вам дороги ваше здоровье, время и деньги, остерегайтесь всего, что связано с именем Рон Хаббард. Это просто грязный бизнес, пришедший в нашу страну.
Вы убедитесь в моей правоте, если просто заглянете в Интернет. Посмотрите, что пишет о саентологии весь мир!».
Сергей Булаев
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