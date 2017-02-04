В конце января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни нашей республики его имя больше известно как первого заместителя Председателя Верховного Совета УАССР, парламента Удмуртии, впервые избранного всенародным свободным голосованием. Именно он курировал работу группы депутатов по подготовке Декларации о государственном суверенитете республики и комиссий по разработке Конституции Удмуртской Республики и государственной символики - герба, флага, гимна. Но политическая карьера Юрия Филипповича неразрывно связана с несколькими годами истории газеты «Удмуртская правда». А это было очень непростое время.
«Свой – чужой»
1986-й. Перестройка. Сменилось партийное руководство республики, и кадровые перестановки шли такими темпами, что за ними было трудно уследить. Понятно, что и средства массовой информации, в первую очередь редакция газеты «Удмуртская правда», не могла в этой перестроечной рубке остаться со своим редактором, опытным и сильным журналистом, но из другой, прежней команды. Я знаю, что не только коллеги в партийной, но и молодежной газетах обсуждали возможную отставку Валерия Николаевича Алексеева с поста редактора, и какой повод будет найден для его увольнения. Повод нашли нелепый и несправедливый - появление на рабочем месте не в подготовленном виде».
Редакция «Удмуртской правды» того времени это, во-первых, сплоченный коллектив со своими традициями, своими взглядами на журналистское творчество. Нового человека, а тем более руководителя, он сначала, как новый самолет, подвергнет самым изощренным испытаниям на «свой-чужой». Так что перспектива потерять крылья самая реальная. Старейшие журналисты газеты прошли войну, с фронта вернулись с орденами и говорить правду в глаза умели спокойно и просто.
Я не помню, как и кто представлял Кедрова на общем собрании коллектива в качестве нового редактора, какую программную речь он произнес, может, и не было ее вовсе. Он сразу же дал понять, что не собирается «корчить» из себя начальника, открыто и честно признался, что производство газеты для него дело малознакомое, и он будет стараться как можно быстрее его понять.
Надо отметить, что нагрузка на редактора в те времена выпадала немалая. Газета выходила шесть раз в неделю, по сути, это был непрерывный процесс, как у сталеваров у доменной печи. Вот сейчас идет разговор о том, что в комплексе зданий Дома печати на Пастухова, 13, собираются открыть музей, экспонатами которого станет полиграфическое оборудование. А в конце 80-х годов для нас все эти линотипы, верстальные столы, над которыми с шилом в руках колдовали верстальщики, собирая из металла полосу, не были музейными экспонатами. Сегодня, даже трудно объяснить, как умудрялись укладываться в жесткий график производства и выпуска такого количества номеров газеты.
На гребне перестройки
Кандидатуру Кедрова на должность редактора «Удмуртской правды» предложил сам первый секретарь обкома КПСС Петр Семенович Грищенко. Юрий Филиппович в качестве председателя Союза журналистов Удмуртии выступил с докладом на торжественном собрании. Партийное руководство заметило, с каким достоинством и критическим настроем докладчик изложил достижения и задачи творческого союза, и решение было принято. Сейчас уже трудно вспомнить, какую оценку это самое руководство давало новому редактору о его соответствии задачам партии и правительства в деле перестройки. Общественная жизнь в республике бурлила, и, пожалуй, никто тогда по-настоящему не осознавал, что в этом кипящем времени распада ждет каждого из нас.
Казалось, чего опасаться редактору, когда в стране провозглашены гласность и свобода слова? Редакция завалена письмами с жалобами, идеями, анонимными доносами, авторы требуют немедленной публикации. В том-то и дело, что в этом мутном и не всегда добром потоке сложнее всего было выбрать правильный курс. Вот лидеры национального движения опубликовали статью, в которой заявили: удмуртам в республике не дают поднять голову. Сразу же нашлись оппоненты, горячие головы вступили в дискуссию, которая грозила вырасти в серьезный конфликт. Мне кажется, что снять напряжение с обострившегося национального вопроса Юрию Филипповичу удалось благодаря грамотному выстраиванию ведения дискуссии на газетной полосе и собственному авторитету. К голосу сына известного удмуртского поэта-фронтовика Филиппа Кедрова не могли не прислушаться.
При назначении на должность редактора перед Кедровым была поставлена задача - изменить облик газеты, обновить кадры, расширить аудиторию читателей. Задача не из легких, но, в принципе, он с нею справился. Я был тогда ответственным секретарем редакции и знаю, это с его подачи вместо партийных передовиц на первой полосе газеты появились письма читателей, субботние и воскресные номера стали наполняться живой информацией об интересных событиях, произошедших в республике. В штате редакции появились молодые, интересные, обладающие большим творческим потенциалом журналисты. Да и тираж газеты - 147 тысяч экземпляров говорит сам за себя.
Но редакторская работа не может не оставлять зарубок на сердце. А появляются они, когда возникают и разгораются конфликты с кем-то из журналистов, а они были. Причина, вроде бы, мелкая: задето самолюбие авторитетного сотрудника, материалы которого не попадают на полосу, потому что их скучно читать, редактор обвиняется в намеренном и предвзятом отношении к автору. Напряжение отражается на работе всего коллектива, которому приходится выбирать, на чьей он стороне. Понятно, что у редактора больше возможностей победить в этом противостоянии, только эти победы не приносят ни радости, ни гордости.
На выборах в Верховный Совет Удмуртии Юрий Филиппович победил в своем округе без каких- либо проблем. И среди двухсот депутатов получил поддержку большинства, когда его кандидатуру выдвинули на пост первого заместителя Председателя Верховного Совета. Но это уже другая история.
Сейчас Юрий Филиппович живет в Санкт-Петербурге. Перед его юбилеем решил ему позвонить. Разговор был не очень длительным, тем не менее легким и содержательным. Вспомнили о коллегах по «Удмуртской правде» того времени. Кедров и сегодня с уважением называет имена Владимира Кибардина, Игоря Еремина, Светланы Сентяковой, Любови Катковой, Ильи Ривелиса.
– Кстати, именно Илья Израилевич ввел меня в журналистику, - признается Кедров. - В газете он вел культуру и попросил меня написать рецензию на спектакль по пьесе Чехова, поставленный Гляттером.
А я признался, с каким восхищением и завистью мы, молодые журналисты комсомольской газеты, смотрели на всегда подтянутого, энергичного корреспондента ТАСС Юрия Кедрова. Юрий Филиппович рассмеялся. Десять лет работы в ТАСС были сплошным мучением. Удмуртия была закрытым регионом, информации из него было невозможно добыть, а передать тем более. И рассказал мне историю, как чуть не пострадал от того, что в республике его информацию всего-навсего уточнили. Удмуртию посетил член Политбюро ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов для встречи с избирателями. Его маршрут был утвержден, но в отчетах прессы по понятным причинам не должен был значиться Воткинск. Телевидение Удмуртии и газета со ссылкой на ТАСС в маршруте поездки Устинова назвали и Воткинск. Это вызвало гнев министра обороны: выдали секретные сведения, ответственность за это должен понести корреспондент ТАСС. После проверки оказалось, что в информации Кедрова маршрут маршала был указан без Воткинска. Тогда первый секретарь Удмуртского обкома партии Валерий Константинович Марисов принял решение изъять из обращения 30 тысяч экземпляров «Удмуртской правды» для подписчиков Воткинска, а руководителя телевидения республики Петра Любомирова освободить от должности председателя Комитета по телерадиовещанию. Такие были времена.
Годы, в течение которых «Удмуртскую правду» возглавлял Юрий Кедров, наверное, можно отнести к благополучным в истории газеты. Как-то так сложилось, что после его ухода в политику началась эпоха частой смены редакторов, непрерывной перестройки работы печатных изданий в новых экономических условиях.
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