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Есть вопросы по готовности школ? Звоните!

24 августа
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1 %d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f 1 Есть вопросы по готовности школ? Звоните!

25 августа с 14.00 до 16.00 в Приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике пройдет «горячая телефонная линия» по вопросам готовности к новому учебному году. На вопросы жителей республики ответят также представители министерства образования и науки, министерства социальной защиты населения, министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Управления Роспотребнадзора по УР, Главного управления МЧС России по УР, администрации МО «Город Ижевск».

Звонки будут приниматься по тел. 631-682. Фото Александр Горбунов.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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