25 августа с 14.00 до 16.00 в Приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике пройдет «горячая телефонная линия» по вопросам готовности к новому учебному году. На вопросы жителей республики ответят также представители министерства образования и науки, министерства социальной защиты населения, министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Управления Роспотребнадзора по УР, Главного управления МЧС России по УР, администрации МО «Город Ижевск».
Звонки будут приниматься по тел. 631-682. Фото Александр Горбунов.
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