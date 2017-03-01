Это смысл жизни для тех, кто считает армейскую службу действительно почетным долгом, кто не отделяет свою судьбу от судьбы страны, в каких бы сложных ситуациях она не находилась. Потому, наверное, сколько бы лет ни прошло, такие люди носят в своей памяти далекие дни армейской службы, имена командиров и друзей.
Кирилл Лапин работает следователем-криминалистом Следственного управления Следственного комитета РФ по УР. Идя на встречу с ним, я знал, что Кирилл служил в воздушно-десантных войсках.
– ВДВ – нечто недосягаемое для всех ребят. Мечтали туда попасть?
– Конечно. Лет с 14 я занимался скалолазанием, потом альпинизмом. Ездил в горы. В конце 80-х занимался в военно-спортивной парашютной школе, располагалась она в Ижевске на улице Кирпичной, а прыгали мы в Пирогово. Там преподавали еще рукопашный бой, работала секция бокса, мы изучали топографию, воинские уставы.
– Такие призывники в военкомате на вес золота...
– Во время призыва мне сказали – берем в десант, в Чирчик, в 56-ю десантную дивизию. Она и сейчас еще есть. В призывной команде все пацаны были из нашей группы, у всех спортивные разряды. Шел 1989 год. Но в итоге попали мы кто куда. Я – в Ленинград в артиллерийскую часть, можно сказать, все мечты о ВДВ рухнули. Но я начал писать рапорты и меня перевели в Германию. Там я тоже пытался добиться направления в ВДВ. В результате попал в пехоту. Одним словом, дошел я до штаба ВДВ со своими рапортами, и наконец-то меня услышали. Прошел медицинскую комиссию и дослуживал уже в Советском Союзе в Бресте.
Сейчас я понимаю, что мне повезло. Бригада, в которую я попал, только что приехала с афганской войны. Да, стреляли много, бегали много, прыгали с парашютом. Раз в неделю был суточный выход. Весь батальон поднимают, и в леса. Весь день занятия, между ними обед, затем ужин, после него ночная тактика. В подразделение возвращались уже утром, чистили оружие. Полдня давали на сон. Весной и осенью уходили на месяц в лагеря, жили в палатках, занимались на полигонах.
– С такой службой у вас, наверное, несколько военных специальностей?
– Специальность была одна – командир расчета противотанковых ракетных комплексов. В каждом батальоне у нас была противотанковая батарея.
– С армейскими друзьями общаетесь?
– Конечно. В 2014 году в январе приехал к товарищу в Минск. Съездили в Брест, нашли комбата, он уже полковник в запасе, двух прапорщиков, встретились, как говорится, вспомнили дела минувших дней. Все-таки ВДВ – это особое братство людей. Я действительно с особой теплотой отношусь ко всему, что связывает меня с армейской службой.
В криминалисты по призванию
– А как вы пошли в криминалисты?
– Позвали, и пошел. Работа здесь интересная, каждый день что-то новое. Нужно постоянно быть нацеленным на результат, от которого зависит и справедливость, и наказание преступника. Недавно мы раскрыли преступление 2009 года. В Игре была изнасилована несовершеннолетняя девочка. Насильника долгое время не могли установить, но на первоначальном этапе следствия была изъята бутылка из-под пива. Отпечатки пальцев с нее были поставлены на учет. И в прошлом году из Курганской области пришли сведения, что по этим пальцам установлен человек, отбывающий там наказание за кражу. Выяснилось, что он житель Игры. Взяли у него образцы для сравнительного исследования, провели геном-экспертизу, в итоге установили, что биологические показатели принадлежат именно этому человеку. Преступник был очень удивлен, что спустя столько лет его установили и привлекли к уголовной ответственности. Дал он признательные показания, а куда ему было деваться, если заключение сделано на основе генетической экспертизы.
– Я всегда поражаюсь тому, как из тысяч следов вы, криминалисты, обнаруживаете именно тот, который ищете. Кажется, все просто, никаких особых усилий не надо, все решается в лаборатории. И опыт особой роли не играет.
– Я бы так не сказал. Многое зависит от интуиции, от своевременно принятого верного решения, и опыт здесь что-то значит.
ВДВ воспитывает характер
– В службу криминалистики я пришел поздно, в 38 лет, – продолжает Кирилл Лапин. – До этого 16 лет работал спасателем. Пять лет работал следователем в Индустриальном районе. Честно говоря, это была еще одна моя мечта детства – работать следователем. Во время учебы на юридическом факультете, как и большинство будущих сотрудников, ходил в помощниках.
А в МЧС много всего прошло перед глазами. Спасали пострадавших после ДТП и на пожарах. Приходилось и водолазом быть, доставать утопленников. В 1997 году ездили в Куеду, разгребали здание после взрыва, там 15 погибших было. ВДВ воспитывает характер. Без этого спасатель вряд ли сможет долго продержаться на своем месте.
Слушаю своего собеседника и понимаю, как важно любому из нас сохранить в душе лучшие человеческие качества, не очерстветь, постоянно встречаясь со злом и бедами людей. По существу, работа следователя это в какой-то мере тоже служба на защите Отечества. И только настоящие мужчины могут справиться с этой службой.
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