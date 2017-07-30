Избран и утвержден новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которая призвана вести общественный контроль по УФСИН в Удмуртской Республике. Состоялась ознакомительная встреча, на которой новые члены комиссии познакомились друг с другом, руководством УФСИН и сотрудниками, обеспечивающими взаимодействие службы с представителями гражданского общества.
Начальник управления ФСИН по Удмуртской Республике Владимир Доронин пояснил, что это четвертый состав ОНК. Предыдущие составы выполнили свои задачи. Есть уверенность, что и эта комиссия с порученной работой справится. Работники УФСИН готовы к диалогу. Система меняется, становится открытой – это видно по обсуждениям в Интернете.
Отбывающие наказания не должны становиться изгоями общества. И в то же время обязаны исполнять требования закона. Осужденные всегда жаловались на наказания, обеспечение питанием или медицинским обслуживанием. Иногда это происходило в резких формах. Владимир Доронин призвал общественников рассматривать жалобы и обращения объективно, без предвзятости.
– За 40 лет службы я изучил тонкости колонии и тюрьмы. Нерешенные вопросы есть, и они будут решаться с соответствующим финансированием. Мы готовы получать от ОНК замечания и предложения. Думаю, у нас есть возможность без амбиций на выяснение, кто правее, лучше и выше. Чем четче соблюдать закон, тем меньше проблем. Есть недостатки? Значит, составляется протокол. И в ходе этого определяем – это личные недоработки кого-либо из должностных лиц или системные недостатки. Например, из-за нехватки финансирования. Да. споры бывали, они иногда проистекали из-за неполноты знания действующих документов в уголовно-исправительной системе. Со временем приобретете опыт. Не стесняйтесь консультироваться у специалистов. Но и вашего житейского опыта должно хватить, чтобы разобраться – жестко поступили с нарушителем или жестоко. Применение физической силы регламентировано. Она проявляется при отказах. В первую очередь это применение наручников. В обязательном порядке применение силы фиксируем и записи отправляем в надзорные органы, чтобы получить юридическую оценку. Поэтому за год у меня на памяти не более десятка таких случаев, - сказал новым членам комиссии Владимир Доронин.
Второй раз в состав комиссии вошел Сергей Морозов. По его мнению, сейчас Общественная палата Удмуртской Республики рассматривает кандидатуры более пристально. Определенней и жестче регламент.
– Систему УФСИН знаю. Мне будут гораздо виднее изменения, произошедшие за пять лет. Помню, что тогда было много жалоб по качеству медицинской помощи. За эти пять лет я совсем-то в сторону не отходил. В местах лишения свободы есть ветераны Афганистана и других боевых действий. Они жалобы и просьбы присылают и в наш Союз ветеранов, - сказал Сергей Морозов.
Наибольший опыт работы в составе комиссии у Елены Стрецко. Она учитель младших классов. Поэтому ей ближе проблемы детской воспитательной колонии.
– Невольно думаешь, чего мы детям в школах недодаем, если они попадают в колонию. А в колониях дети совсем другие, чем в школах. Жалобы от взрослых почти не отличаются. И на еду жалуются, и на применение силы. Просят помочь в трудоустройстве. У меня настрой боевой. Чем-то помочь мы все равно сможем, - говорит Елена Юрьевна.
Анна Медник – врач-хирург, она из новичков комиссии. И намерена сосредоточить свое внимание на качестве оказания медицинской помощи. С осужденными ей приходилось работать и на основном рабочем месте – иногда привозили на лечение из колоний.
Айдар Ризванов выдвинут от Российского союза молодежи. У него есть опыт участия в добровольной народной дружине. Пока готовился, изучал опыт действий ОНК по Москве и Санкт-Петербургу. Считает, что в первую очередь надо реагировать на обращения нуждающихся людей.
Список членов ОНК был обнародован 13 июля. Полномочия предыдущего состава завершились 23 июля. Обновленная ОНК вступит в свои права с первого официального заседания.
С дисциплиной в комиссии – порядок. Из 10 только два человека находились в отпусках и не пришли на ознакомительную встречу.
Надо иметь в виду, что, как правило, на жалобу в колонию выезжают по два члена комиссии. В Интернете мне уже довелось прочитать недовольство по поводу нового состава ОНК, но у меня все эти люди вызывают доверие. Нет никаких поводов, чтобы сомневаться. Подождем результатов деятельности.
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