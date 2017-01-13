Воплощать свои идеи в реальность не каждому по силам. Тем более сконструировать и собрать своими силами настоящий квадроцикл или багги. Но Ивану Воронцову из Сюрногурта эта задача оказалась по плечу.
Мы встретились с Иваном в его гараже. Чтобы продемонстрировать свой багги (легкий рамный автомобиль, обладающий высокой проходимостью и прочностью), нужно было кое-что доделать. Молодой конструктор устанавливал сиденье, а заодно рассказывал, как развивалась его любовь к конструированию. В детстве Иван смотрел на папу, который работал в колхозе инженером-механиком и много времени посвящал технике. В четвертом классе увлекся судомоделированием, делал небольшие радиоуправляемые игрушки. На втором курсе Ижевской сельхозакадемии решил сконструировать самоходный аппарат. Как говорит сам молодой человек, просто от скуки. Тогда и появился первый мотороллер, а через год и второй.
Но мощность транспорта была незначительной, хотелось чего-то большего. А тут у друга прокатился на квадроцикле и понял, чего именно. Почти три года все свободное время Иван посвящал работе над созданием этой машины. Вечера и выходные проводил в гараже. Искал материалы на специальных базах, что-то давали друзья. Даже дипломную работу в академии защитил по квадроциклу. День, когда впервые оседлал своего четырехколесного друга, Иван помнит до сих пор:
–Эмоции били через край. Завел, раздался рев мотора, и квадроцикл тронулся с места. Это было непередаваемо. А езда по кочкам и бездорожью вызвала такой всплеск адреналина, что стало понятно – все не зря.
Объездил на нем окрестные деревни. Квадроцикл выдерживал нагрузки до 1500 килограммов, вытаскивал даже «Газель» из грязи.
Спустя какое-то время у Ивана появилась другая идея. В голове стали вырисовываться новые чертежи, а на специальной доске в гараже подробные расчеты. Так рождался его багги. Для этого нужны были средства, поэтому квадроцикл пришлось продать.
Через два с половиной месяца кропотливой работы багги был готов. Для демонстрации своего детища Иван устроил небольшой показной заезд по деревне Нюровай. С громким гулом автомобиль завелся с первого раза и буквально рванул по улице. На безлюдной площадке у колхозного склада Иван показал возможности багги в дрифтовании (экстремальном вождении). Выглядит, конечно, зрелищно. А у самого конструктора на лице было написано, сколько эмоций он получил даже от такого короткого заезда.
Как ни странно, но Ивана в его увлечении поддерживает и жена Наталья, и старший сын Илья, которому сейчас два с половиной года. Оба не прочь покататься на технике, созданной руками главы семейства. Сын же вдохновляет Ивана на новые идеи. Он мечтает сконструировать для него машину с бензиновым двигателем. Похоже, с этой семьей мы еще не раз встретимся.
Юлия КАРДАПОЛЬЦЕВА
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