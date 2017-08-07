В деревне Зар-Вишур 28 июля прошел республиканский праздник совершеннолетия.
Он собирает удмуртскую молодежь, готовую принять и сохранять старинные традиции и обычаи своего народа.
Праздник… переехал
– Впервые праздник Эру стали проводить в Граховском районе, – рассказывает руководитель Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» Алина Чернова. – Три года наши ребята 14-18 лет собирались там, а потом гости из деревни Зар-Вишур захотели пригласить всех к себе. И вот третий год подряд Эру вместе с «Шунды» проводит Шарканский район. Ежегодно состязания удмуртской молодежи собирают около десятка команд (республика была представлена несколькими командами Шарканского, а также Вавожского, Игринского и Киясовского районов), приезжают и гости из соседних регионов. В прошлом году была команда Башкирии, в этом – Татарстана. И вне конкурса в Эру участвовали финны: они приехали в Зар-Вишур по программе сельского туризма.
Состязания мы предлагаем самые разные: от литературного (квест по книге поэта Владимира Коткова), творческого (конкурс «Визитка») до практических. В этом году мы изменили конкурс молодых пар – «Кык дыдыкъёс» («Два голубка»). Раньше свою пару выставляла команда, в этом году мы всех перемешали, и пары складывались по жребию. Это оказалось интереснее, и ребята очень подружились в этих испытаниях. Парой они пилили бревна, носили воду, юноши делали кирпичную кладку, девушки пряли.
В итоге лучшей оказалась пара Вавож – Кыква (Шарканский район): Игорь Иванов и Светлана Еремина. А командный подиум распределился так: 1-е место – Нижние Кивары, 2-е – Зар-Вишур (обе команды из Шарканского района), 3-е – Кабачигурт (Игринский район).
Глазами зрителя
Этот республиканский праздник удивителен тем, что обходится без помощи республики. Он живет на энтузиазме организаторов и гостеприимстве принимающего района. Еще памятна поддержка министерства национальной политики, когда оно давало хорошие призы победителям и поощрительные 1000 рублей каждой команде. Теперь есть только присутствие представителей миннаца, Удмурт кенеша и Дома дружбы народов. Их задача – сказать ребятам слова поддержки и оценить качество хозяйского угощения.
Оно, сразу скажем, отличное: ребят и всех гостей угощают чаем с табанями, а в обед (праздник длится 5-6 часов) на столе появляется разнообразная национальная выпечка, каша и… арбузы. Это меню в Зар-Вишуре уже традиционное, и помогает его приготовить вся деревня: табани из печи вылетают с бешеной скоростью, кашу на костре варят на 150 человек, из которых лишь половина – участники состязаний.
Сам праздник проходит во дворе комплекса из сельского клуба, библиотеки и музейной комнаты. Сразу поражает домашняя атмосфера этих мест культуры, здесь посетитель не чувствует дистанции, будто ты заглянул в добрый гостеприимный дом.
А как хороши места Зар-Вишура! Рядом с местом праздника – красивый обширный пруд. Говорят, еще в прошлом году на нем проходили соревнования: пары гребли на лодках. Но их погубили споры участников, не согласных с расстановкой гребцов. Так что в этом году пруд остался в полном распоряжении гусей.
На память деревне проводилась акция «Ми татын вал (Мы здесь были)» – команды раскрашивали скамейки. Особенно старались финны, чей возраст подходил к формату «18 х 3». Эти женщины прошли и другие непривычные им испытания. «Как вам наши дороги?» – спросили мы (добраться до Зар-Вишура – дело непростое). «Как массаж для внутренних органов», – был деликатный ответ.
Но самое большое впечатление вызвали ребята, столь современные и в то же время органичные в национальной культуре. Их свободное владение удмуртским, навыками народного ремесла и умение общаться со всеми подкупают. И хочется подписаться под каждым словом одного из официальных лиц: «У нас добрая, умная, здоровая, талантливая молодежь. Ребята, развивайтесь на благо Удмуртии!»
Фото: УМОО «Шунды»
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