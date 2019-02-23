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ЭР–Телеком Холдинг заинтересован в цифровизации Удмуртии

15 февраля
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В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с Президентом АО «ЭР–Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Стороны обсудили работу компании в Удмуртии и запуск перспективных проектов в направлении программы «Цифровая экономика РФ».

Img 7492 ЭР–Телеком Холдинг заинтересован в цифровизации Удмуртии

В частности, стороны коснулись реализации проектов Эр–Телеком Холдинг «Безопасный двор» с использованием решения «Умный домофон» и «Энергоэффективное интеллектуальное городское освещение».

– За 10 лет ЭР–Телеком Холдинг инвестировал в телекоммуникационную отрасль Удмуртии более 600 миллионов рублей, создал 738 рабочих мест. На рынке доступа в интернет в Ижевске компания занимает более 34 процентов в сегменте В2С и 17 процентов в сегменте В2В. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется развитию цифровых сервисов для органов власти, в том числе в направлении «Умный город», – рассказал глава Удмуртии.

Правительства Удмуртской Республики предложило увеличить число рабочих мест на базе контакт–центра ЭР–Телеком Холдинг в Ижевске с 400 до 1000 человек. Кроме того, высказывались идеи открытия R&D–центра компании в столице региона с привлечением компетенций ИжГТУ, а также развития профильных образовательных программ холдинга на базе ведущих республиканских вузов и сузов.

– Вижу, что темой цифровизации власть занимается предметно. Уверен, что наши договорённости с главой республики совсем скоро станут заметны для жителей региона, – подчеркнул Андрей Кузяев.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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