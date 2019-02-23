В частности, стороны коснулись реализации проектов Эр–Телеком Холдинг «Безопасный двор» с использованием решения «Умный домофон» и «Энергоэффективное интеллектуальное городское освещение».
– За 10 лет ЭР–Телеком Холдинг инвестировал в телекоммуникационную отрасль Удмуртии более 600 миллионов рублей, создал 738 рабочих мест. На рынке доступа в интернет в Ижевске компания занимает более 34 процентов в сегменте В2С и 17 процентов в сегменте В2В. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется развитию цифровых сервисов для органов власти, в том числе в направлении «Умный город», – рассказал глава Удмуртии.
Правительства Удмуртской Республики предложило увеличить число рабочих мест на базе контакт–центра ЭР–Телеком Холдинг в Ижевске с 400 до 1000 человек. Кроме того, высказывались идеи открытия R&D–центра компании в столице региона с привлечением компетенций ИжГТУ, а также развития профильных образовательных программ холдинга на базе ведущих республиканских вузов и сузов.
– Вижу, что темой цифровизации власть занимается предметно. Уверен, что наши договорённости с главой республики совсем скоро станут заметны для жителей региона, – подчеркнул Андрей Кузяев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.