«Единая Россия» предлагает запустить новый партпроект «Чистая страна» для мониторинга состояния окружающей среды в регионах. Такое заявление секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на совместном заседании Высшего и Генерального советов Партии в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве.
«Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна». Он подразумевает выстраивание обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере. Это также можно будет сделать на площадке проекта», - заявил Турчак. По словам секретаря Генсовета, жителей беспокоят разрастание мусорных свалок, отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий. «Все эти проблемы усугубляются отсутствием точной и оперативной информации о состоянии окружающей среды и зачастую невозможностью ее получить. Также граждане говорят об отсутствии внятных планов властей с точными сроками решения экологических проблем», – отметил Турчак.
Партийная конференция «Направление 2026» проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». На полях Конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы.
Конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию Партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной
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