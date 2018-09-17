Ижевский цирк от XIX до XXI века
Первый в Ижевске цирк появился в самом конце XIX века на Базарной площади возле Мучного базара (на пересечении улиц Горького и Бородина). Деревянное здание первого стационарного цирка построил на личные средства предприниматель Александр Коромыслов - он знал, какую популярность набирают в стране пёстрые шатры-шапито, в которых выступают силачи, акробаты, жонглёры, наездницы, и хотел, чтобы в Ижевске это искусство развивалось на достойной его арене. Деревянный цирк открылся в 1895 году. Гвоздём программы был «дамский чемпионат французской борьбы» с участием артисток, работающих в стилистике буффонады.
Первый постоянный ижевский цирк просуществовал чуть больше двадцати лет – в годы гражданской войны здание сгорело. После лихолетья, с наступлением мирной жизни, горожане вспомнили, сколько радости им приносило цирковое искусство и как его не хватает теперь. В сентябре 1926 года на площади возле Сенного базара появилось новое здание цирка «Коларт», рассчитанное на 1500 зрителей. Строили этот цирк, правда, впопыхах, не заботясь об удобстве ни артистов, ни публики. Вот как описывали этот наскоро собранный цирк современники: «Зрители отделены от улицы лишь одной дощатой стеной со щелями. Четыре печи тщетно пытаются согреть публику, сидящую в зипунах, валенках и будёновках. Освещалось помещение керосиновыми фонарями и шестью окнами в куполе».
Неудивительно, что безответственные нэпманы - владельцы «Коларта» - вскоре обанкротились. Ижевский цирк передали в ведение Государственного объединения работников эстрады, музыки и цирка. Стены подлатали. Качество программ повысилось. Но древесный жучок в опилках напомнил о себе, цирк обветшал, и было принято решение построить на его месте каменное здание.
Битва за цирк
В то время цирки из камня были редкостью. Архитектор П.М. Попов взял за основу проекта первый в России каменный цирк Чинизелли в Петербурге. Новое здание цирка на 1800 зрительских мест открылось 28 ноября 1943 года – в разгар Великой Отечественной войны. Несмотря на жесточайший дефицит в стране, которая всё отдавала фронту, цирк построили большой, просторный, надёжный: его возведение было символом безоговорочной веры в победу и устремлённости в будущее. Его строили, в первую очередь, для послевоенных поколений детей, веря, что в стране наступит мирная жизнь, в которой будет место беззаботному смеху и восторгу от искусства. По размерам, удобству и оригинальности кирпичный ижевский цирк долгое время был одним из лучших в стране. На его арене выступали всемирно известные цирковые артисты. В зале практически всегда были аншлаги, не смолкали смех и аплодисменты. Ижевск по праву считался цирковым городом: артистов цирка здесь любили и ждали.
Однако к концу 1980-х годов здание оказалось в аварийном состоянии. Было принято решение о его закрытии. Последнее выступление цирк дал 14 января 1990 года. Когда артисты вышли на поклон, оркестр заиграл «Прощание славянки». История здания, начавшаяся в переломное для страны время и закрытое в начале очередного «перелома», завершило круг.
Экономика 1990-х не позволяла вкладывать деньги в развитие культурной и социальной инфраструктуры: это были годы, когда в Домах культуры открывались ярмарки шуб и дешёвой обуви, а здания детских садов занимали коммерческие структуры. Тему необходимости настоящего цирка столичному городу с богатой культурной историей, каким стал Ижевск, поднимали не раз. Но при этом всегда подчёркивалось, что второго некачественного цирка, который повторил бы историю нэпманской поделки 1920-х, Ижевску не нужно. В итоге откладывались любые работы – и по реконструкции цирка, и по строительству нового, и даже по сносу старого. Знакомое нескольким поколениям ижевчан классическое здание цирка простояло до конца 1999 года. Только 29 декабря 1999-го прогремел запланированный взрыв, обрушивший старые цирковые стены и открывший возможность начать новую страницу в истории ижевского цирка. С этого момента её начали писать максимально быстро. Уже 17 января 2000 года на старом историческом месте заложили первый блок нового уникального циркового комплекса, который занимает по площади более 1,6 га.
Фактически проект комплекса цирка был сформирован ещё в конце 1980-х специалистами московского института Гипротеатр. В начале 1990-х началась разработка документации, но развал страны и экономический кризис остановили эту работу. В конце 1990-х годов Президент Удмуртии Александр Волков личной инициативой вернул идею создания ультрасовременного, масштабного циркового комплекса в работу. После долгих и горячих обсуждений цирк остался на своём историческом месте. В работе участвовали как московские специалисты, так и ижевские - ЗАО «Удмуртгражданпроект». Строительство нового циркового комплекса был поручено УССТ-6 при Спецстрое России, которое возглавлял генерал-майор Александр Павлович Курбатов. Президент республики Александр Волков лично курировал строительство, постоянно бывал на площадке, вникал во все проблемы от деталей проектной документации до качества кирпичной кладки – он был убеждён, что новый ижевский цирк строить нужно на века.
Победа во имя будущих поколений
Необходимость уложиться в сжатые сроки требовала слаженной работы всех участников процесса – проектировщиков, заказчиков, строителей. В общей сложности строительство заняло 6 лет, первую очередь сдали 1 сентября 2003 года. Новый цирк открылся в Ижевске после четырнадцатилетнего перерыва. В городе успело родиться и вырасти целое поколение детей, в детстве которых не было своего цирка, - для города с давней цирковой историей это казалось культурной катастрофой.
На первое представление в новом цирке пришли первоклассники. Это было принципиальное решение – в цирк нужно было возвращать детей Удмуртии. Нужно было заново знакомить их с этим великим искусством. Этим шести-семилетним малышам, заливисто хохочущим над репризами клоунов, во все глаза недоверчиво наблюдающим за номерами акробатов и дрессировщиков (неужели люди и животные так умеют?!), с восторгом ловящим ладонями лучи лазерных проекций, было невдомёк, что они оказались в одном из лучших цирков России, Европы и мира. Приветствуя собравшихся, Президент Удмуртии Александр Волков сказал: «Мы не просто построили новое здание ижевского цирка. Мы вернули нашим детям и всем жителям республики частицу радости и счастья, которое дарит искрометное и живое цирковое искусство. Мир сегодня стал чуточку богаче». А традиция начинать каждый сентябрь в цирке с представлений для первоклассников сохранилась: с момента открытия Государственного цирка Удмуртии в республике нет детей, которые не знали бы, что такое цирк.
Социальную роль цирк выполняет и в другие дни: здесь проводятся День инвалида и День пожилого человека, а также многочисленные социо-культурные мероприятия.
Государственная поддержка, начатая Александром Волковым, продолжается: Правительство Удмуртской Республики вносит неоценимый вклад в проведение ежегодного фестиваля циркового искусства и в организацию и проведение социально-культурных событий. Постоянную поддержку цирк получает и от федеральной компании «Росгосцирк», которую возглавляет первый директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.
Государственный цирк Удмуртии был построен, что называется, с опережением времени. В наши дни технологии совершенствуются едва ли не ежегодно, но техническое оснащение ижевского цирка до сих пор остаётся соответствующим мировым стандартам. Оно позволяет показывать нашей публике цирковые шоу на льду и на воде, демонстрировать номера любой сложности на манеже и под куполом. И закономерно, что на Международный цирковой фестиваль и на гастроли в Ижевск с готовностью едут самые талантливые, титулованные артисты из разных стран мира.
История цирка в Ижевске продолжается!
За 15 лет, прошедших со дня открытия Государственного цирка Удмуртии, около 3 000 000 зрителей посетили здесь более 2 000 представлений. Благодаря ежегодной благотворительной акции для первоклассников Удмуртии 250 000 учащихся 1 классов познакомились с цирковым искусством. За одиннадцать лет существования Международного фестиваля циркового искусства его представления увидели более 170 000 зрителей. Очевидно, что новый цирковой комплекс вернул Ижевску славу одной из цирковых столиц страны и возродил интерес широкой публики к этому виду искусства.
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