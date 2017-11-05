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Эпоха Бориса Цаплина

5 ноября
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Ветеран МВД вспоминает, какой была служба в Госавтоинспекции в прошлом столетии

%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 Эпоха Бориса Цаплина

В конце 50-х годов в Удмуртии не было ни светофоров, ни асфальтовых дорог. Борису Дмитриевичу пришлось практически с нуля налаживать транспортную систему Удмуртии. Надо признать, с задачей он справился на «отлично».

Борис Цаплин поступил на службу в дорожный надзор в 1958 году, получив звание рядового милиции. Благодаря хорошей работе через два года стал начальником отделения, в 1967 году назначен заместителем начальника ГАИ, а с 1975 года плодотворно трудился начальником отдела ГАИ Удмуртии.

Из механиков – в инспекторы

Будучи студентом Свердловского автомобильно-дорожного техникума, Борис мечтал стать первоклассным механиком. Молодой человек шел к цели уверенно и даже в армии занимался починкой авиационной техники. Казалось бы, с призванием в жизни определился, но судьба распорядилась по-другому.

После службы в Вооруженных силах Цаплин отправился в Министерство внутренних дел Удмуртской Республики, чтобы устроиться механиком. Но начальство решило по-другому: «Хватает у нас мастеров, а вот в дорожном надзоре сотрудников мало, иди-ка ты лучше в инспекторы». «Была не была! Глядишь, и на этом поприще все сложится», - подумал 25-летний Борис и согласился.

Так и началась эпоха Цаплина, длившаяся 30 лет. За это время в Удмуртии построили асфальтовые дороги, установили светофоры, да и вообще наладили всю транспортную систему.

Как было

В конце 50-х годов Госавтоинспекция располагалась в двухэтажном деревянном доме. Личный состав состоял из 8 инспекторов. На места происшествий выезжали на мотоциклах. А иной раз проще было добраться пешком или на лошади. Дорог как таковых не было. Осенью да весной грязь такая, что не проедешь.

– В Удмуртии в то время не было асфальтового завода, поэтому состояние проезжих частей было плачевным. В Ижевске были деревянные тротуары и глиняные дороги. Чтобы добраться до Глазова, надо было потратить целый световой день – от шести до девяти часов. Автомобили развивали небольшую скорость – от силы 50 км в час. Думаете, почему Якшур-Бодьинский тракт такой извилистый? Да потому, что ездили на повозках, и лошади шли там, где суше. Так и сложились дороги, - вспоминает Борис Дмитриевич. - Кстати, раньше в Сарапул и Воткинск ездили через Завьялово и Гольяны. Для того чтобы машины смогли проехать, дорогу покрывали торцовкой – напиленные чурки плотно одна к другой вставлялись в глину. Получалось долговечное покрытие.

Борис Дмитриевич застал и то время, когда у сотрудников дорожной инспекции не было формы. Те, кто прошел Великую Отечественную войну, донашивали свои старые мундиры. Спустя пару лет инспекторов переодели в гимнастерки, брюки галифе и комбинезоны синего цвета, в хромовые или яловые сапоги. На руках были кожаные перчатки, на голове – красная с синим верхом фуражка и очки, которые защищали глаза от пыли. К зимней одежде выдавали валенки с огромными галошами.

Время, когда в Ижевске появились первые светофоры, тоже отчетливо сохранилось в памяти. Если сейчас процесс полностью автоматизирован, то раньше их переключали вручную.

– Когда я устроился на службу в ГАИ, в Ижевске был один светофор на перекрестке улиц Максима Горького и Советской. Для управления им ежедневно отправляли сержанта. Он забирался в высокую будку и тумблерами включал и выключал сигнал. Бывало, задремлет на посту, и тогда водители начинали отчаянно сигналить. Да, работа была не из приятных. К тому же зимой в будке было холодно, а летом пекло солнце, - рассказывает Борис Цаплин.

Как медведю права выдавали

Медведь Гоша изображен на эмблеме Ижевского государственного цирка верхом на мотоцикле. В советское время его дрессировал наш земляк Иван Кудрявцев. Гоша научился гонять на велосипеде, выписывая «восьмерки», а затем сел и на мотоцикл. Говорят, что на «ИЖе» он спокойно мог ездить по улицам Ижевска. Более того – мишка даже освоил автомобиль, за рулем которого выполнял различные трюки.

19 сентября 1975 года Борис Дмитриевич Цаплин лично выдал звезде советского и мирового цирка медведю Гоше права серии ИЖ 000001. Краткая характеристика в удостоверении гласила: «Владелец – единственный в мире. Характер уравновешенный, но не любит панибратства. К сотрудникам Госавтоинспекции настроен дружелюбно. Состоит членом городской транспортной дружины города Ижевска. Особые отметки: при проверке на линии может не предъявлять удостоверение и рыкнуть по-медвежьи».

Борис Дмитриевич в отличие от остальных знал о небольшом секрете дрессировщика и его подопечного.

– На мотоцикле медведь ездил сам. А вот с управлением автомобиля ему помогал Кудрявцев. Гоша садился за руль, но водил машину дрессировщик, который сидел рядом за мелкой сеткой, из-за нее зрители не видели человека. Люди были в восторге от этого фокуса. Только представьте, медведь едет за рулем по площади, - вспоминает ветеран ГАИ. - Однажды на Новый год Иван привез медведя к нам, чтобы тот поздравил нас с праздником. Моя внучка Наташка увидела зверя и давай кричать: «Дядя Гоша, дядя Гоша, можно я расскажу вам стихотворение? И она все стихи ему перечитала».

Служба и опасна, и трудна

В трудовой книжке Бориса Дмитриевича Цаплиназначатся всего две записи: служба в рядах армии, служба в МВД. Зато послужной список наград огромный. Борис Цаплин является заслуженным работником Министерства внутренних дел Удмуртской Республики, отличником милиции. Заинтересовала меня и эта запись в листе поощрений: «За проявленное мужество при перевозке и уничтожении снарядов награжден Почетной грамотой Ижевского ГК КПСС и исполкома горсовета». Прошу подробнее рассказать об этом случае.

– К нам в службу позвонили жители Ижевска. Сказали, что видели, как мужчина тащил откуда-то снаряд. Мы выехали на место. Смотрим, а этот мужичок ковыряется в мине. «Ты что делаешь? Не трогай, опасно!» – кричу я ему. Забрали снаряд, погрузили в машину и увезли. Потом взорвали его в логу. А наутро нас пригласили в горком партии и наградили. Позже узнали, что снаряд сохранился еще с Гражданской войны, когда на территории Удмуртии сражались белогвардейские отряды и отряды красных. И по сей день около села Каменного находят эти опасные боеприпасы.

Борис Дмитриевич бережно хранит все свои награды. В огромной стопке грамот я увидела благодарность от бывшего редактора «Удмуртской правды» Михаила Гнедина в честь 50-летия газеты. С тех пор прошло полвека.

Дела семейные

У Бориса Дмитриевича два сына – Андрей и Сергей. Оба пошли по стопам отца. После Суворовского училища поступили в Ленинградское военное училище. Затем старший сын уехал на службу в Чехословакию, а младший - в Забайкалье. Они достойно служили Родине, а после выхода на пенсию вернулись в Ижевск.

– Конечно, папа стал нашим примером. Хотелось быть таким же мужественным и сильным, - признается Сергей. - Роль мамы – Нины Константиновны - тоже велика. Она всю жизнь проработала учителем географии в школе, приучила нас дисциплине и труду. Она никогда не делала трагедии из ужасных жилищных условий, в которых мы жили в первое время, не высказывала недовольства по поводу работы папы, на которой он пропадал сутками.

Борис Цаплин даже в свои 84 года сохранил громкий армейский голос и ровную солдатскую осанку, может быть, потому, что его день рождения приходится на праздник защитников Отечества - 23 февраля. Служба в милиции – это его призвание.

В тему:

В прошлом столетии в ГАИ катастрофически не хватало сотрудников. Тогда Борис Дмитриевич стал инициатором создания женского взвода. Представительницы прекрасного пола охотно шли на службу. Они выполняли точно такие же задачи, что и мужчины, – регулировали движение, проверяли документы водителей, штрафовали нарушителей.

Невыдуманная история

На пенсии Борис Цаплин стал писать небольшие рассказы о случайных встречах на дорогах. Вот одна из историй.

Авторитет сотрудников ГАИ рос, многие хотели встать в наши ряды. Но что делать, если ты еще не дорос?

На Якшур-Бодьинском тракте я обратил внимание, что водителей проверяет уж очень юный блюститель порядка. Останавливаюсь и дожидаюсь, когда водитель проверяемой машины уедет, подхожу к инспектору. И хотя в лицо я знал всех инспекторов, этот был мне незнаком. Попросил показать его удостоверение. А парнишка отвечает:

– У меня его нет, я еще не работник ГАИ, а ученик 9-го класса и работаю по своей инициативе.

– И давно ты здесь работаешь? – спрашиваю.

– Да дней десять, наверное.

– А где взял форму?

– У друга брат в милиции работал, от него штаны и рубаха достались, а фуражку – купил.

– И что, водители тебя слушаются?

– Конечно, я уже трех пьяных задержал.

– И куда же ты их девал?

– Как куда? – удивился он, – в ГАИ сдал.

– А кто их машины до ГАИ вел?

– Сами. А я с ними в кабине.

– И у нас в ГАИ тебе никто и ничего на этот счет не говорил?

– Не-а, забрали их, и все. Даже спасибо не сказали.

Когда вернулся, с дежурными состоялся обстоятельный разговор.

На фото: Молодожены Цаплин Борис Дмитриевич и Нина Константиновна с Андреем и Сергеем (1957 год).

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Автор статьи

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