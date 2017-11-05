В Ижевске вышел сборник документов «1917 год в Удмуртии» О событиях 1917 года, задокументированных фактах и воспоминаниях очевидцев ...

Революция глазами школьников Ижевска В одной из ижевских школ наши корреспонденты провели опрос на уроке истории, и узнали, какую оценку д...