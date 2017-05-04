Завершились работы по восстановлению электроснабжения в районах Удмуртии, пострадавших от грозы и сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Всего в восстановительных работах задействовали 43 бригады (148 человек) и 46 единиц спецтехники. Для немедленного обеспечения электроэнергией социально-значимых объектов было использовано 7 резервных источников снабжения электроэнергией.
Сейчас продолжаются работы по отдельным заявкам потребителей. Энергетики продолжают следить за метеорологической обстановкой, приняты все меры для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения электроснабжения.
Фото: пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.