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Энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах Удмуртии восстановлено

4 мая
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%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 6751 Энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах Удмуртии восстановлено

Завершились работы по восстановлению электроснабжения в районах Удмуртии, пострадавших от грозы и сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Всего в восстановительных работах задействовали 43 бригады (148 человек) и 46 единиц спецтехники. Для немедленного обеспечения электроэнергией социально-значимых объектов было использовано 7 резервных источников снабжения электроэнергией.

Сейчас продолжаются работы по отдельным заявкам потребителей. Энергетики продолжают следить за метеорологической обстановкой, приняты все меры для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения электроснабжения.

Фото: пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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