«ЭнергосбыТ Плюс» открыл дополнительный центр обслуживания клиентов в Ленинском районе Ижевска. Он стал седьмым офисом компании в столице Удмуртии и первым, открытым на территории Сбербанка.
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и Удмуртское отделение Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому специалисты энергосбытовой компании смогут оказывать услуги населению на территории офисов банка. Первый такой центр обслуживания клиентов открылся в Ленинском районе города по адресу: ул. Гагарина 5 б.
Как отметил директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин, жителям Ленинского района, чтобы разобраться с коммунальными счетами, получить консультацию или передать показания счетчиков, приходилось ездить в центр города, тратя при этом деньги и время. Сегодня все свои вопросы они могут решить в офисе Сбербанка, который расположен очень удобно - на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина. Именно здесь теперь работает специалист Энергосбыта.
– Мы стремимся сделать расчеты за жилищно-коммунальные услуги максимально прозрачными и делаем все возможное, чтобы жители республики могли оперативно получить ответы на все возникающие у них вопросы по начислениям за коммунальные услуги, - подчеркнул Денис Детинкин. – Организация центров обслуживания населения в офисах Сбербанка позволит создавать дополнительные консультационные точки в отдаленных районах. При этом дополнительный офис обладает всем спектром возможностей основного офиса. У сотрудника есть доступ к нашей базе данных, поэтому он может не только дать необходимые разъяснения по начислениям, принять показания приборов учета, но и в случае необходимости урегулировать любой спорный вопрос.
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уже давно и плодотворно сотрудничает со Сбербанком. По словам управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Сергея Коновалова, услугами банка для совершения платежей в адрес компании «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются порядка 70 процентов жителей Удмуртии и 2/3 из них совершают платежи с использованием устройств самообслуживания и таких современных сервисов, как Сбербанк Онлайн и Автоплатеж.
– Подписывая это соглашение, мы выводим наш клиентский сервис на новый уровень, - подчеркнул Сергей Коновалов. – Теперь в офисе Сбербанка можно не только оплатить услуги ЖКХ, но и получить разъяснения по начислениям. Уверен, что жители Ижевска по достоинству оценят такую возможность. В дальнейшем мы готовы развивать сеть таких офисов и в Ижевске, и на территории Удмуртии совместно с компанией «ЭнергосбыТ Плюс» и другими поставщиками услуг.
Для Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» это не первый опыт открытия дополнительных офисов на территории компаний-партнеров. В марте три дополнительных офиса обслуживания клиентов начали работать по адресам: проспект Калашникова, 7; ул. Буммашевская, 38; ул. Камбарская, 29. Пока они обслуживают только жителей домов УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр». После отработки всех процессов по работе с единым платежным документом там начнут оказывать услуги всем жителям города. В мае компания планирует открыть еще два офиса на территории этих управляющих компаний.
Режим работы офиса по адресу: ул. Гагарина, 5 б – понедельник-пятница: 9.15-18.00, перерыв: 13.00-14.00. 25-е число каждого месяца нерабочий день.
На фото: Сергей Коновалов и Денис Детинкин подписали соглашение о сотрудничестве (esplus.ru)
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