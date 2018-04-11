Итоги корректировки указаны в строке «Отопление***, Гкал». Сноска с 3 звёздочками означает, что в этой строке указаны данные корректировки платы за отопление, в соответствии с п.3(2) «Правил предоставления коммунальных услуг», утверждённых Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Будет и стандартная ежемесячная строка «Отопление, Гкал», где указано текущее потребление тепла. Перерасчёт по этой строке делается из-за изменения среднемесячного объёма за период январь-февраль 2018 г. Это значит, что за январь и февраль был сделан расчёт по среднемесячным данным 2017 года, а в марте по нормативу 2018 года, в основе которого данные фактического потребления за прошлый год. Сумма корректировки платы за отопление зависит от фактического потребления тепла в 2017 году. Если фактическое потребление было меньше предусмотренного нормативом, то жителям сделают возврат платы, если дом потребил больше, чем норматив, то расчёт будет сделан в «плюс».
В Удмуртском филиале ЭнергосбыТ Плюс готовы дать рассрочку оплаты корректировки. Заявления можно подать в офисах обслуживания клиентов, они рассматриваются индивидуально.
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