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«Энергосбыт Плюс» увеличил время работы офисов обслуживания клиентов

23 марта
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В Ижевске Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» на 1 час увеличил рабочее время офисов обслуживания клиентов по адресам:

  • ул. Ленина, 27,

  • ул. 7 Подлесная,100,

  • ул. Т. Барамзиной, 84.

В период с 23 по 31 марта 2017 г. офисы будут работать в следующем режиме:

​ вторник – пятница с 8:00 до 18:00,

​ суббота с 09:00 до 15:00.

​ Воскресенье, понедельник – неприёмные дни.

Напоминаем, что 25-е число не рабочий день.

«Изменения в режиме работы в сторону увеличения рабочего времени связаны с большим количеством посетителей в наших офисах, в основном по вопросам передачи показаний. По просьбе клиентов, чтобы ускорить процесс работы с обращениями, мы временно изменили режим работы офисов», - так прокомментировал решение компании директор по биллингу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.

Сэкономить Ваше время помогут бесплатные заочные сервисы, предоставляемые нашей компанией: сайт http://udm.esplus.ru/, личный кабинет сайта, мобильный личный кабинет для платформы Android. Через эти каналы можно отправить документы для заключения договора, передать обращение, скан-копии документов, отправить показания, оплатить услуги (сайт, личный кабинет сайта), отслеживать взаиморасчеты (личный кабинет и мобильный личный кабинет).

Через Контакт-центр (57-37-37) можно получить квалифицированную консультацию по многим вопросам, в том числе по расчётам.

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

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