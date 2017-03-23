В Ижевске Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» на 1 час увеличил рабочее время офисов обслуживания клиентов по адресам:
ул. Ленина, 27,
ул. 7 Подлесная,100,
ул. Т. Барамзиной, 84.
В период с 23 по 31 марта 2017 г. офисы будут работать в следующем режиме:
вторник – пятница с 8:00 до 18:00,
суббота с 09:00 до 15:00.
Воскресенье, понедельник – неприёмные дни.
Напоминаем, что 25-е число не рабочий день.
«Изменения в режиме работы в сторону увеличения рабочего времени связаны с большим количеством посетителей в наших офисах, в основном по вопросам передачи показаний. По просьбе клиентов, чтобы ускорить процесс работы с обращениями, мы временно изменили режим работы офисов», - так прокомментировал решение компании директор по биллингу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.
Сэкономить Ваше время помогут бесплатные заочные сервисы, предоставляемые нашей компанией: сайт http://udm.esplus.ru/, личный кабинет сайта, мобильный личный кабинет для платформы Android. Через эти каналы можно отправить документы для заключения договора, передать обращение, скан-копии документов, отправить показания, оплатить услуги (сайт, личный кабинет сайта), отслеживать взаиморасчеты (личный кабинет и мобильный личный кабинет).
Через Контакт-центр (57-37-37) можно получить квалифицированную консультацию по многим вопросам, в том числе по расчётам.
Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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