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«ЭнергосбыТ Плюс» разъясняет ситуацию по двойным платежкам в Ижевске

17 мая
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ООО «УК «Жилфонд» не имеет права выставлять плату за отопление и горячее водоснабжение, считают в компании

A8dba20f03da118823706aafda22f61e «ЭнергосбыТ Плюс» разъясняет ситуацию по двойным платежкам в Ижевске

Несмотря на отсутствие договора энергоснабжения, ООО «УК «Жилфонд» выставило ижевчанам счета за отопление и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». При этом многие жители получили электронные версии счетов-квитанций от ресурсоснабжающей организации - Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Это собственники, зарегистрированные на сайте энергосбытовой компании, или подписавшиеся на получение электронной квитанции. Уже есть запросы в адрес энергетиков, жители спрашивают – по каким счетам платить, сколько и что происходит? Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил ответы на наиболее типичные вопросы.

Кому платить?

Жителям домов, получившим двойные платежки, необходимо производить оплату по счетам-квитанциям Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно п.17 Правил предоставления коммунальных услуг № 354 Ресурсоснабжающая организация, для которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении заключение договора с потребителем является обязательным, приступает к предоставлению коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в отношении которого расторгнут договор о приобретении управляющей организацией, товариществом или кооперативом коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги, - до заключения нового договора о приобретении коммунального ресурса в отношении этого многоквартирного дома. Список домов, обслуживаемых ООО «УК «Жилфонд», где могут быть двойные платёжки, размещён и на сайте энергосбытовой компании, и здесь, в конце публикации.

Сколько платить?

Несмотря на обращения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» к управляющей компании, ООО «УК «Жилфонд» отказалось предоставить показания индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения. В связи с этим ресурсоснабжающая организация была вынуждена провести начисления за горячую воду по нормативу. Но жители могут оплатить горячее водоснабжение по факту, исходя из показаний своих приборов учёта. При этом мы настоятельно рекомендуем передать нам данные индивидуальных приборов учёта ГВС с показаниями на 01.04.2017 и на 31.05.2017 г. Эти данные необходимы для корректировки начислений и дальнейшего расчёта потребления по факту.

Что происходит?

Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» согласно п. 30 ПП РФ №124 выступил инициатором расторжения договорных отношений с ООО «УК «Жилфонд» (ИНН 1831156190). Причина расторжения: задолженность управляющей компании за потреблённые коммунальные ресурсы. Задолженность в размере 34 млн 376 тыс. рублей подтверждена решениями 17 апелляционного суда от 23.01.2017 г, 16.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. Помимо этого есть непогашенная оплата за текущее потребление, в общей сложности сумма долга ООО «УК «Жилфонд» в пределах 130 млн рублей.

О своих намерениях о расторжении договоров, энергосбытовая компания предупреждала управляющую компанию в марте текущего года. О факте расторжения договоров энергоснабжения этого были предупреждены и жители домов, и контролирующие органы. Управление ЖКХ г. Ижевска и Государственная Жилищная Инспекция Удмуртской Республики в Ижевске не нашли никаких нарушений законодательства в действиях ресурсоснабжающей организации и дали официальный ответ, в котором уведомили ООО «УК «Жилфонд» о том, что она не в праве выставлять плату за отопление и горячее водоснабжение при отсутствии договоров энергоснабжения.

Энергосбытовая компания будет самостоятельно проводить начисление платы за услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального горячего водоснабжения собственникам многоквартирных домов, расположенных по адресам:

Красногеройская, 87

Майская, 20

Пастухова, 11

Пушкинская, 236

Карла Маркса, 173

Майская, 15

Майская, 19

Пушкинская, 220а

Молодежная, 98

Союзная, 3

Пушкинская, 220

Пушкинская, 246

Молодежная, 78

Красногеройская, 37

Буммашевская, 60

Молодежная, 78

Лихвинцева, 50

Союзная, 65

10 лет Октября, 12

Баранова, 88

Пушкинская, 240

Майская, 18

Удмуртская, 259

Майская, 17

Удмуртская, 259

Баранова, 72

Карла Маркса, 266

Красная, 156

Пушкинская, 245а

Пушкинская, 192

Пушкинская, 260

Пушкинская, 192

Клубная, 23

Клубная, 25

Коммунаров, 218

Клубная, 57

Коммунаров, 218а

Баранова, 65

Советская, 31

Новостроительная, 37

Лихвинцева, 58

Клубная, 41

им. пл. 50-летия Октября, 11

Гастелло, 8

им. пл. 50-летия Октября, 8а

Советская, 31

Коммунаров, 214а

Коммунаров, 214а

Лихвинцева, 56

Удмуртская, 231

им. пл. 50-летия Октября, 2

Ломоносова, 9а

Коммунаров, 220

Кирова, 129

Коммунаров, 222а

Зенитная, 1

Ломоносова, 19

Коммунаров, 239

Удмуртская, 231

Клубная, 81

Красногеройская, 65

Заречное шоссе, 21

им. пл. 50-летия Октября, 10

Чайковского, 70

Коммунаров, 222

Клубная, 57а

Ломоносова, 21

Клубная, 57б

Ломоносова, 21а

Джамбула, 68

Ломоносова, 9а

Пушкинская, 194а

им. пл. 50-летия Октября, 12

10 лет Октября, 24

Кирова, 129

Драгунова, 70

им. пл. 50-летия Октября, 14

Пушкинская, 373

им. пл. 50-летия Октября, 3

Пушкинская, 196

Ломоносова, 23

Клубная, 31

Лихвинцева, 60

Клубная, 83

Красногеройская, 61

Новостроительная, 32

Лихвинцева, 58а

Баранова, 77

Зенитная, 1

им. пл. 50-летия Октября, 1

Коммунаров, 239

Пушкинская, 194а

10 лет Октября, 24

Пушкинская, 373

Пушкинская, 216

Красногеройская, 28

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