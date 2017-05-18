Несмотря на отсутствие договора энергоснабжения, ООО «УК «Жилфонд» выставило ижевчанам счета за отопление и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». При этом многие жители получили электронные версии счетов-квитанций от ресурсоснабжающей организации - Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Это собственники, зарегистрированные на сайте энергосбытовой компании, или подписавшиеся на получение электронной квитанции. Уже есть запросы в адрес энергетиков, жители спрашивают – по каким счетам платить, сколько и что происходит? Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил ответы на наиболее типичные вопросы.
Кому платить?
Жителям домов, получившим двойные платежки, необходимо производить оплату по счетам-квитанциям Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно п.17 Правил предоставления коммунальных услуг № 354 Ресурсоснабжающая организация, для которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении заключение договора с потребителем является обязательным, приступает к предоставлению коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в отношении которого расторгнут договор о приобретении управляющей организацией, товариществом или кооперативом коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги, - до заключения нового договора о приобретении коммунального ресурса в отношении этого многоквартирного дома. Список домов, обслуживаемых ООО «УК «Жилфонд», где могут быть двойные платёжки, размещён и на сайте энергосбытовой компании, и здесь, в конце публикации.
Сколько платить?
Несмотря на обращения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» к управляющей компании, ООО «УК «Жилфонд» отказалось предоставить показания индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения. В связи с этим ресурсоснабжающая организация была вынуждена провести начисления за горячую воду по нормативу. Но жители могут оплатить горячее водоснабжение по факту, исходя из показаний своих приборов учёта. При этом мы настоятельно рекомендуем передать нам данные индивидуальных приборов учёта ГВС с показаниями на 01.04.2017 и на 31.05.2017 г. Эти данные необходимы для корректировки начислений и дальнейшего расчёта потребления по факту.
Что происходит?
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» согласно п. 30 ПП РФ №124 выступил инициатором расторжения договорных отношений с ООО «УК «Жилфонд» (ИНН 1831156190). Причина расторжения: задолженность управляющей компании за потреблённые коммунальные ресурсы. Задолженность в размере 34 млн 376 тыс. рублей подтверждена решениями 17 апелляционного суда от 23.01.2017 г, 16.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. Помимо этого есть непогашенная оплата за текущее потребление, в общей сложности сумма долга ООО «УК «Жилфонд» в пределах 130 млн рублей.
О своих намерениях о расторжении договоров, энергосбытовая компания предупреждала управляющую компанию в марте текущего года. О факте расторжения договоров энергоснабжения этого были предупреждены и жители домов, и контролирующие органы. Управление ЖКХ г. Ижевска и Государственная Жилищная Инспекция Удмуртской Республики в Ижевске не нашли никаких нарушений законодательства в действиях ресурсоснабжающей организации и дали официальный ответ, в котором уведомили ООО «УК «Жилфонд» о том, что она не в праве выставлять плату за отопление и горячее водоснабжение при отсутствии договоров энергоснабжения.
Энергосбытовая компания будет самостоятельно проводить начисление платы за услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального горячего водоснабжения собственникам многоквартирных домов, расположенных по адресам:
Красногеройская, 87
Майская, 20
Пастухова, 11
Пушкинская, 236
Карла Маркса, 173
Майская, 15
Майская, 19
Пушкинская, 220а
Молодежная, 98
Союзная, 3
Пушкинская, 220
Пушкинская, 246
Молодежная, 78
Красногеройская, 37
Буммашевская, 60
Молодежная, 78
Лихвинцева, 50
Союзная, 65
10 лет Октября, 12
Баранова, 88
Пушкинская, 240
Майская, 18
Удмуртская, 259
Майская, 17
Удмуртская, 259
Баранова, 72
Карла Маркса, 266
Красная, 156
Пушкинская, 245а
Пушкинская, 192
Пушкинская, 260
Пушкинская, 192
Клубная, 23
Клубная, 25
Коммунаров, 218
Клубная, 57
Коммунаров, 218а
Баранова, 65
Советская, 31
Новостроительная, 37
Лихвинцева, 58
Клубная, 41
им. пл. 50-летия Октября, 11
Гастелло, 8
им. пл. 50-летия Октября, 8а
Советская, 31
Коммунаров, 214а
Коммунаров, 214а
Лихвинцева, 56
Удмуртская, 231
им. пл. 50-летия Октября, 2
Ломоносова, 9а
Коммунаров, 220
Кирова, 129
Коммунаров, 222а
Зенитная, 1
Ломоносова, 19
Коммунаров, 239
Удмуртская, 231
Клубная, 81
Красногеройская, 65
Заречное шоссе, 21
им. пл. 50-летия Октября, 10
Чайковского, 70
Коммунаров, 222
Клубная, 57а
Ломоносова, 21
Клубная, 57б
Ломоносова, 21а
Джамбула, 68
Ломоносова, 9а
Пушкинская, 194а
им. пл. 50-летия Октября, 12
10 лет Октября, 24
Кирова, 129
Драгунова, 70
им. пл. 50-летия Октября, 14
Пушкинская, 373
им. пл. 50-летия Октября, 3
Пушкинская, 196
Ломоносова, 23
Клубная, 31
Лихвинцева, 60
Клубная, 83
Красногеройская, 61
Новостроительная, 32
Лихвинцева, 58а
Баранова, 77
Зенитная, 1
им. пл. 50-летия Октября, 1
Коммунаров, 239
Пушкинская, 194а
10 лет Октября, 24
Пушкинская, 373
Пушкинская, 216
Красногеройская, 28
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