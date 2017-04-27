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ЭнергосбыТ Плюс открыл дополнительный офис обслуживания в Ижевске

27 апреля
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Dlya sayta ЭнергосбыТ Плюс открыл дополнительный офис обслуживания в Ижевске

Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», реализуя политику клиентоориентированности, открыл четвёртый дополнительный пункт обслуживания в Ижевске. Он расположен на территории офиса Сбербанка по адресу: ул. Гагарина, 5б. Теперь, с учётом основных офисов, в столице Удмуртии стало семь офисов обслуживания клиентов.

27 апреля в Ижевске, в офисе Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», директор филиала Денис Детинкин и управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов подписали соглашение об открытии дополнительного офиса обслуживания населения.

На пресс-конференции стороны отметили важность этого события для ижевчан.

«Мы активно развиваем заочные сервисы обслуживания, но бывают вопросы, требующие личного присутствия, - отметил директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин. – Теперь жителям Ленинского района для решения подобных вопросов нет необходимости ехать в центральную часть города».

Дополнительный офис обладает всем спектром возможностей основного офиса, поэтому он может дать все необходимые разъяснения.

Участники соглашения также отметили важность события и для самих компаний.

Услугами Сбербанка для совершения платежей в адрес компании «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются порядка 70% жителей Удмуртии, и около 70% из них совершают платежи с использованием устройств самообслуживания и таких современных сервисов, как Сбербанк Онлайн и Автоплатёж. Денис Детинкин, комментируя это, сказал, что одной из основных задач компании является предоставление качественных услуг не только в части энергоснабжения, но и в части работы с клиентами.

«Подписывая это соглашение, мы выводим наш клиентский сервис на новый уровень, - добавил управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов. – Теперь в офисе Сбербанка можно не только оплатить услуги ЖКХ, но и получить разъяснения по начислениям. Уверен, что жители Ижевска по достоинству оценят такую возможность. В дальнейшем мы готовы развивать сеть таких офисов и в Ижевске, и на территории Удмуртии совместно с компанией «ЭнергосбыТ Плюс» и другими поставщиками услуг».

Дополнительный офис обслуживания клиентов – это рабочее место специалиста компании «ЭнергосбыТ Плюс», расположенное в офисе Сбербанка. Здесь можно получить консультацию по вопросам, связанным с начислением платы за потребленные коммунальные услуги, учётом показаний счётчиков, платежей и т.д.

Режим работы офиса – понедельник-пятница: 9:15-18:00, перерыв: 13:00-14:00. 25 число каждого месяца нерабочий день.

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото: udm.esplus.ru

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