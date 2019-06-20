Акция проходит с июня по октябрь 2019 года в три этапа. На первом этапе, который завершится 30 июня, принимаются заявки от участников.
На втором этапе специальная комиссия, в состав которой входят представители филиала, оценит участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащённости обслуживаемых МКД общедомовыми и индивидуальными приборами учёта, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги и отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией.
Управляющая компания или товарищество собственников жилья, набравшее наибольшее количество баллов по итогам оценки, будут признаны лучшими на третьем этапе в октябре 2019 года. Победителей отметят сертификатами на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Результатом обследования станет заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности конкретного дома. А также сертификатами на благоустройство дворовых территории – установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.п.
Итоги акции сообщаются её участникам, а также публикуются на сайте компании: udm.esplus.ru и в средствах массовой информации. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, подарков или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения для клиентов Удмуртской Республики можно уточнить по телефону 8 (800) 600-03-90. Организатор акции: АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сроки проведения акции: с 01.06.2019 г. по 31.10.2019 г. Итоговый рейтинг будет также опубликован на официальном интернет-ресурсе компании: https://udm.esplus.ru/.
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