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«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие организации республики

19 июня
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Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о проведении конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ 2019». Главная задача акции – определить и поощрить управляющие организации и товарищества собственников жилья, которые вовремя оплачивают потреблённые энергоресурсы, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. В конкурсе могут принять участие все УК и ТСЖ, являющиеся клиентами Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Main «ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие организации республики

Акция проходит с июня по октябрь 2019 года в три этапа. На первом этапе, который завершится 30 июня, принимаются заявки от участников.

На втором этапе специальная комиссия, в состав которой входят представители филиала, оценит участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащённости обслуживаемых МКД общедомовыми и индивидуальными приборами учёта, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги и отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией.

Управляющая компания или товарищество собственников жилья, набравшее наибольшее количество баллов по итогам оценки, будут признаны лучшими на третьем этапе в октябре 2019 года. Победителей отметят сертификатами на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Результатом обследования станет заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности конкретного дома. А также сертификатами на благоустройство дворовых территории – установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.п.

Итоги акции сообщаются её участникам, а также публикуются на сайте компании: udm.esplus.ru и в средствах массовой информации. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, подарков или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения для клиентов Удмуртской Республики можно уточнить по телефону 8 (800) 600-03-90. Организатор акции: АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сроки проведения акции: с 01.06.2019 г. по 31.10.2019 г. Итоговый рейтинг будет также опубликован на официальном интернет-ресурсе компании: https://udm.esplus.ru/.

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