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ЭнергосбыТ Плюс: Ижевчане переплачивают из-за безответственности УК

24 апреля
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29 ЭнергосбыТ Плюс: Ижевчане переплачивают из-за безответственности УК

Более 3,5 тысяч ижевчан-собственников жилья могут в мае получить счета-квитанции с начислениями за горячее водоснабжение по нормативам, утверждённым Правительством УР, а не по факту потребления. При этом стоит напомнить, что утверждённый норматив порой превышает в несколько раз фактическое потребление горячей воды.

Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на основании п. 30 Постановления Правительства РФ №124, выступил инициатором расторжения договорных отношений с ООО «УК» «Жилфонд». Причина – финансовая недисциплинированность управляющей компании.

«У нас имеются несколько решений 17 апелляционного суда от 23 января, 16 февраля, 7 и 13 марта этого года, а также акты сверок с управляющей компанией «Жилфонд» от 16 марта 2017 года, подтверждающих общую сумму задолженности в размере 34 млн 376 тыс. рублей. Это оплата, которую УК собрала с жителей за поставленную и потреблённую тепловую энергию и горячее водоснабжение, но не перечислила ресурсоснабжающей организации, - комментирует Константин Дзюин, директор по продажам энергии энергосбытовой компании. – И это еще не вся сумма долга. С учётом текущей задолженности УК «Жилфонд» должны оплатить в пределах 130 млн. рублей».

В связи с отказом от исполнения договоров поставки тепловой энергии и ГВС с управляющей компанией «Жилфонд», Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» будет проводить самостоятельно начисление платы за потреблённую тепловую энергию и индивидуальное потребление ГВС. Новые платёжные документы жители домов УК «Жилфонда» должны получить в первой половине мая. Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает, что в них могут быть не учтены показания приборов учёта горячей воды за апрель.

«Для корректного начисления нам нужно получить от «Жилфонда» всю информацию по площадям квартир и показаниям приборов учёта не позднее 20 апреля, - подчеркнул Константин Дзюин. - Соответствующий запрос мы уже направили в управляющую компанию. Но ответа до сих пор нет. Это значит – мы будем вынуждены выставить жителям счета за горячую воду по нормативам».

При получении фактических данных энергосбытовая компания проведёт перерасчет в следующем месяце.

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото: autokam.ru

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