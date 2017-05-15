Сотрудники ОМОН Росгвардии по Удмуртской Республике приняли участие в военно-патриотической игре «Зар...

В работе семинара приняли участие газовики, а также представители МЧС и ГЖИ УР...

Количество фрилансеров, проживающих в Удмуртии, за последние четыре года увеличилось почти на четверт...