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Энергетики Удмуртии подарили лес Як-Бодьинскому району

15 мая
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Сотрудники «Удмуртэнерго» вместе с ижевскими волонтерами посадили несколько тысяч саженцев ели в Як-Бодьинском районе Удмуртской Республики.

%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc %d0%bb%d0%b5%d1%81 7164 Энергетики Удмуртии подарили лес Як-Бодьинскому району

Сотрудники «Удмуртэнерго» стали участниками Всероссийской экологической акции «Дарим лес». Вместе с ижевскими волонтерами работники компании посадили несколько тысяч саженцев ели в Як-Бодьинском районе Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба компании.

Высадкой деревьев энергетики занимаются уже не первый год. Помощь в восстановлении лесов является одной из важных составляющих экологической программы филиала. В этот раз, вооружившись специальными лопатами – мечами и посадочным материалом – трехлетними саженцами ели, активисты «десантировались» на подготовленные участки Як-Бодьинского лесничества.

– Лесничие, которые были все время с нами, обнадежили, что саженцы хорошо приживутся. Садили мы их по всем правилам, и погода располагала: было холодно, а накануне шел дождь. Лет через десять на этом месте будет молодой ельник, - делится впечатлениями председатель совета молодых специалистов филиала «Удмуртэнерго», участник акции Александр Медведев. – Приятно думать, что мы стали частью очень важного и нужного дела, о котором будут помнить наши дети и внуки.

Всего в рамках проекта «Дарим лес» волонтеры и активисты со всей страны в 2017 году планируют высадить более одного миллиона деревьев.

Фото: Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

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