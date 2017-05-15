Сотрудники «Удмуртэнерго» стали участниками Всероссийской экологической акции «Дарим лес». Вместе с ижевскими волонтерами работники компании посадили несколько тысяч саженцев ели в Як-Бодьинском районе Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба компании.
Высадкой деревьев энергетики занимаются уже не первый год. Помощь в восстановлении лесов является одной из важных составляющих экологической программы филиала. В этот раз, вооружившись специальными лопатами – мечами и посадочным материалом – трехлетними саженцами ели, активисты «десантировались» на подготовленные участки Як-Бодьинского лесничества.
– Лесничие, которые были все время с нами, обнадежили, что саженцы хорошо приживутся. Садили мы их по всем правилам, и погода располагала: было холодно, а накануне шел дождь. Лет через десять на этом месте будет молодой ельник, - делится впечатлениями председатель совета молодых специалистов филиала «Удмуртэнерго», участник акции Александр Медведев. – Приятно думать, что мы стали частью очень важного и нужного дела, о котором будут помнить наши дети и внуки.
Всего в рамках проекта «Дарим лес» волонтеры и активисты со всей страны в 2017 году планируют высадить более одного миллиона деревьев.
Фото: Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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