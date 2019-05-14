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Энергетики предупреждают об опасности возгораний вблизи энергообъектов

13 мая
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С началом весны участились случаи пожаров, в том числе вблизи электросетевых объектов.

Fire 1042926 960 720 Энергетики предупреждают об опасности возгораний вблизи энергообъектов

Ещё ранней весной ООО «Электрические сети Удмуртии» приняло ряд профилактических мер по недопущению аварийных ситуаций, связанных с воздействием высоких температур на электрооборудование. Сейчас, когда сохраняется сухая погода, работники общества контролируют пожарную ситуацию для обеспечения нормальной работы электрических сетей и обеспечения надёжного электроснабжения потребителей электрической энергии.

ООО «Электрические сети Удмуртии» обращает внимание населения на необходимость соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов и напоминает, что в пределах охранных зон категорически запрещается:

  • сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры;

  • бросать горящие спички и окурки;

  • устраивать автостоянки;

  • складировать материалы, корма, оборудование;

  • устраивать свалки;

  • пилить и вырубать деревья.

Охранная зона составляет:

  • для воздушной линии напряжением 6-10 кВ – 10 метров по обе стороны от крайних проводов;

  • для трансформаторной подстанции – 10 метров от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

Обо всех замеченных нарушениях сообщать:

диспетчеру электрических сетей по телефону (3412) 601-101. В случаях обнаружения возгорания или пожара – в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования по телефону единой службы спасения «112».

Возгорания вблизи ЛЭП и подстанций могут привести к массовому отключению потребителей, а восстановление электроснабжения в таких случаях может занять длительное время.

Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей в соответствии со ст. 215.2 УК РФ привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

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