Ещё ранней весной ООО «Электрические сети Удмуртии» приняло ряд профилактических мер по недопущению аварийных ситуаций, связанных с воздействием высоких температур на электрооборудование. Сейчас, когда сохраняется сухая погода, работники общества контролируют пожарную ситуацию для обеспечения нормальной работы электрических сетей и обеспечения надёжного электроснабжения потребителей электрической энергии.
ООО «Электрические сети Удмуртии» обращает внимание населения на необходимость соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов и напоминает, что в пределах охранных зон категорически запрещается:
сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры;
бросать горящие спички и окурки;
устраивать автостоянки;
складировать материалы, корма, оборудование;
устраивать свалки;
пилить и вырубать деревья.
Охранная зона составляет:
для воздушной линии напряжением 6-10 кВ – 10 метров по обе стороны от крайних проводов;
для трансформаторной подстанции – 10 метров от всех сторон ограждения подстанции по периметру.
Обо всех замеченных нарушениях сообщать:
диспетчеру электрических сетей по телефону (3412) 601-101. В случаях обнаружения возгорания или пожара – в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования по телефону единой службы спасения «112».
Возгорания вблизи ЛЭП и подстанций могут привести к массовому отключению потребителей, а восстановление электроснабжения в таких случаях может занять длительное время.
Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей в соответствии со ст. 215.2 УК РФ привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.
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