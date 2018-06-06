Приведенные в состояние повышенной готовности энергетики оперативно приступали к ликвидации нарушений электроснабжения. Всего на территории функционирования филиала «Удмуртэнерго» было зафиксировано 41 технологическое нарушение.
В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы 64 бригады в составе 192 человек и 68 единиц автомобильной и специальной техники. Электроснабжение потребителей было полностью восстановлено в 0:45 (мск) 6.06.2018. Среднее время восстановления электроснабжения составило 2 часа 40 минут.
Отметим, что на территории региона сохраняется вероятность появления неблагоприятных погодных явлений. Для мобилизации сил и средств в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Для оперативного информирования населения республики о работе электросетевого комплекса действует бесплатная «горячая линия» ПАО «Россети» 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.
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