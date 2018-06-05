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Энергетики МРСК Центра и Приволжья в Удмуртской Республике переведены в режим повышенной готовности

5 июня
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В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Удмуртской Республики (гроза, порывы ветра до 20 м/с) энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

%d1%80%d0%bf%d0%b3 0280 (1) Энергетики МРСК Центра и Приволжья в Удмуртской Республике переведены в режим повышенной готовности

К оперативному реагированию готовы 96 бригад в количестве 217 человек и более 100 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

Энергетики предупреждают: непогода может стать причиной повреждения линий электропередачи. Помните, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Для оперативного информирования населения Рязанской области о работе электросетевого комплекса действует бесплатная «горячая линия» ПАО «Россети» 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

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