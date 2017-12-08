В ходе работ по реконструкции, масляные выключатели закрытого распределительного устройства (ЗРУ-6кВ) были заменены на вакуумные. Вложения компании в модернизацию оборудования подстанции составили 27,8 млн. руб.
Установленное современное оборудование отличается простотой и удобством управления. Шкафы комплектного распределительного устройства (КРУ) обладают высокой стойкостью к дуговым воздействиям, что позволяет минимизировать возможный ущерб при возникновении технологических нарушений и надежно защитить обслуживающий персонал. Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой механических и электромагнитных блокировок, предотвращающей ошибочные и некорректные действия обслуживающего персонала.
Применение высоконадежных современных материалов и оборудования позволит существенно сократить эксплуатационные затраты и исключить необходимость проведения периодического ремонта распределительного устройства в течении всего срока службы.
Напомним, 29 сентября 2017 года Постановлением Правительства России г. Сарапулу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В прогнозном плане развития территории привлечение 4 млрд рублей инвестиций в течение ближайших 10 лет.
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