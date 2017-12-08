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Энергетики МРСК Центра и Приволжья повысили надежность электроснабжения Сарапула

7 декабря
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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревшего оборудования на подстанции 35/10/6 кВ «Сарапул». Модернизация позволит значительно повысить надежность электроснабжения населения Сарапула, крупных промышленных предприятий, объектов ЖКХ и иных социально-значимых потребителей города, а также снизить вероятность возникновения технологических нарушений.

%d0%a1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bb %d0%9a%d0%a0%d0%a3%d0%9d Энергетики МРСК Центра и Приволжья повысили надежность электроснабжения Сарапула

В ходе работ по реконструкции, масляные выключатели закрытого распределительного устройства (ЗРУ-6кВ) были заменены на вакуумные. Вложения компании в модернизацию оборудования подстанции составили 27,8 млн. руб.

Установленное современное оборудование отличается простотой и удобством управления. Шкафы комплектного распределительного устройства (КРУ) обладают высокой стойкостью к дуговым воздействиям, что позволяет минимизировать возможный ущерб при возникновении технологических нарушений и надежно защитить обслуживающий персонал. Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой механических и электромагнитных блокировок, предотвращающей ошибочные и некорректные действия обслуживающего персонала.

Применение высоконадежных современных материалов и оборудования позволит существенно сократить эксплуатационные затраты и исключить необходимость проведения периодического ремонта распределительного устройства в течении всего срока службы.

Напомним, 29 сентября 2017 года Постановлением Правительства России г. Сарапулу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В прогнозном плане развития территории привлечение 4 млрд рублей инвестиций в течение ближайших 10 лет.

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