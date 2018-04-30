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Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

29 апреля
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В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 28-29 апреля – проливные дожди, порывы ветра до 18-20 м/с – в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ). Специалисты компании обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы.

%d1%80%d0%bf%d0%b3 0280 Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Во избежание случаев отключения потребителей будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты. Организованно дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиала и руководителей.

В целях предупреждения ситуаций обесточивания потребителей проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы региона разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений могут быть привлечены 96 бригад в составе 217 человек, более 100 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам.

Контакт-центр энергокомпании готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

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